A economia de Portugal está a brilhar, enquanto a dívida está a cair

No meio do atoleiro económico europeu Portugal Destaca-se sobretudo, o que surpreende pela sua recuperação relativamente rápida. Há apenas alguns anos (2011) o país testemunhou uma Defesa dramática porUnião Europeia (União Europeia) Nasceu em Fundo Monetário Internacional (Fundo Monetário Internacional).

Mas nos últimos anos, a economia portuguesa fez grandes progressos O PIB real regressou acima dos níveis anteriores à crise. A. Esperado para 2019 produto Interno Bruto Crescimento de 1,8% e 1,7% em 2020

6 anos de expansão

Pelo sexto ano consecutivo, a economia está em expansão, embora recentemente a um ritmo mais lento.

Além de, Lisboa A confiança dos mercados financeiros foi restaurada e investidores internacionais. Isto deve-se a um governo estável e a uma supervisão rigorosa da política fiscal, bem como ao turismo próspero e às exportações em expansão.

Ainda há o peso da dívida

No entanto, ainda há um problema: Elevado rácio dívida/PIB Em aproximadamente 120%. É um peso que poderá minar os esforços do país para atrair investimento estrangeiro para impulsionar o crescimento a longo prazo. Muito dependerá da maioria que surgir nas últimas eleições (Outubro) e das políticas fiscais que o próximo governo seguirá.

O atual governo reduziu Impotência O público sem redução de salários e pensões, que é o resultado que se obteve Redução dos investimentos públicos. Resta saber se esta abordagem se manterá, porque a interrupção dos investimentos durante muitos anos leva à perturbação, ou mesmo à perturbação, dos serviços públicos em questão (avarias nos comboios, serviços lentos, etc.).

No entanto, a dívida está diminuindo

De qualquer forma, os economistas acreditam que as coisas estão a caminhar na direção certa. De 2011 a 2018 famílias, setor público e instituições não financeiras (NFC) alteraram e equilibraram os seus orçamentos. Rácio da dívida NFC E produto Interno Bruto Diminuiu de 141% em 2013 para 100,6% em 2018 (abaixo da média da zona euro). Dívida pública diminuiu De 130,6% em 2014 para 121,5% no ano passado, o endividamento das famílias diminuiu de 92% no ano passado. produto Interno Bruto em 2009 para 66,9% em 2018.

Até à data, os esforços para reduzir a dívida limitaram a capacidade de investimento público do país. Mas agora pode haver espaço para flexibilização, o que também pode funcionar Al Nofoth para investimentos privados.

Tanto que em janeiro a fabricante francesa Vitórias Assinou um acordo de 1,15 mil milhões de euros para expandir o aeroporto Lisboa E construir um novo Centro Passageiros próximos Montague. Isto ajudará a receber o crescente número de turistas, cujo número em 2018 atingiu cerca de 13 milhões.

Ainda existem riscos, mas não tão grandes como em Itália

Na frente das instituições financeiras houve estabilidade, com a presença dos bancos Reduzir sua exposição a ativos de baixo valor.

Na verdade, as reformas orientadas para a austeridade implementadas durante “Período da Troika“(Banco Central Europeu, Comissão Europeia E Fundo Monetário Internacional) orientou o país para uma recuperação permanente.

Portanto podemos imaginar o futuro Rosas e flores para a economia portuguesa? Infelizmente, existem riscos para um país que tem Ainda é uma grande dívida Que é, portanto, mais vulnerável a isso choque externo. certamente, Portugal Este não é o caso Tão arriscado quanto a ItáliaA enorme dívida pública parece fora de controlo. No entanto, pode haver uma infecção por'Itália No Espanha e outros Portugal.

Segundo analistas, é Perigo concreto Durante os próximos cinco a dez anos.

METALIRARI.COM © Alguns direitos reservados