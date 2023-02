EU, Plano Final OK REPowerEU para Novos Capítulos em Pnrr

Bruxelas, 21 de fevereiro. (askanews) – O Conselho de Assuntos Gerais da União Europeia reunido hoje em Bruxelas deu a sua aprovação final ao texto do regulamento de execução do plano “REPowerEU” que prevê a possibilidade de acrescentar um novo capítulo, a apresentar até ao final de abril, aos Planos Nacionais de Recuperação e Resiliência (Pnrr) apresentados pelos seus Estados-Membros à Comissão no âmbito do plano de recuperação pós-pandemia “NextGenerationEU”, com novos projetos a implementar até 2026.



Novos projetos terão que atender aos objetivos específicos do REPowerEU, proposto pela Comissão Europeia em 18 de maio de 2022, no contexto da guerra na Ucrânia, para libertar a UE da dependência dos combustíveis fósseis russos o mais rápido possível. Concretamente, os objetivos incidirão sobre planos de poupança e eficiência energética, armazenamento de gás, diversificação das fontes de abastecimento de gás e petróleo (incluindo através de novas infraestruturas) ou a sua substituição por novas centrais que utilizem fontes renováveis ​​e eletricidade.





O Conselho da União Europeia formalizou o acordo sobre o texto do regulamento alcançado com o Parlamento Europeu, tendo o mesmo sido aprovado em sessão plenária de Estrasburgo a 14 de fevereiro, com 535 votos a favor, 63 contra e 53 abstenções.Entre outras coisas, o regulamento prevê a alocação de novos recursos ao Pnrr, consistindo em um adicional de 20 bilhões de euros em subsídios não reembolsáveis ​​da UE (40% financiados com as receitas do sistema europeu de comércio de licenças de emissão, e de 60% de o Fundo de Inovação, também financiado por “Serviços de Testes Educacionais). A chave para a distribuição entre os estados membros destes subsídios é para a Itália 2 bilhões 760 milhões de euros, a maior parcela (13,8% do total) a par da Polônia. Não só isso: os países que quiserem poderão solicitar mais empréstimos da UE ao Rrf Recovery Fund para projetos adicionais do novo capítulo REPowerEU do Pnrr, mesmo quando, como no caso da Itália, os empréstimos a eles destinados já tenham solicitado. Até agora, restam oficialmente 225 bilhões de euros em empréstimos podres, que devem ser reduzidos para 140 depois que a Espanha, indicou, solicitar o uso dos 85 bilhões que lhe foram destinados. Outros países (como Bélgica, Portugal, Eslováquia, República Tcheca, Polônia, Hungria) A República Tcheca pode reconsiderar e solicitar empréstimos do fundo Rrf que ainda não foram solicitados ou solicitados parcialmente. Em todo o caso, haveria ainda uma grande quantidade de empréstimos da UE que os países beneficiários não tinham interesse em pedir, porque (como no caso da Alemanha e da Holanda) levantando capitais diretamente nos mercados, eles poderiam obter taxas de juros. das aplicáveis ​​à Autoridade, sem condições adicionais.Os Estados membros interessados ​​nos novos empréstimos terão de manifestar o seu interesse até ao final de março, indicando as novas metas, mas terão o dia 31 de agosto como prazo vinculativo para formalizar o pedido.Prevê-se também uma maior flexibilidade dos fundos de desenvolvimento regional da UE (Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, Fundo Social Europeu e Fundo de Coesão), que podem ser parcialmente reorientados para os objetivos do REPowerEU, nomeadamente no que diz respeito ao apoio às PME e aos agregados familiares mais vulneráveis ​​afetados pelo aumento da energia preços. Por fim, os Estados membros também poderão realocar para os mesmos alvos parte dos fundos que lhes foram alocados com a reserva de ajuste do Brexit, totalizando € 4,5 bilhões. A decisão de hoje do Conselho da União Europeia “permitirá integrar o Pnrr e investir na independência energética e na segurança do nosso país”, comentou em nota o ministro italiano dos Assuntos Europeus e do Sul, Coesão e Políticas do Pnrr, Raffaele Fitto , que representou a Itália no Conselho de Assuntos Gerais.Nosso governo – somado ao veto do memorando – já iniciou discussões na sala de controle com todos os departamentos centrais responsáveis ​​e com grandes empresas estatais. Nosso objetivo nos próximos dias é definir um programa que já tenha projetos que possam ser implantados até 2026.”“O REPowerEU é uma oportunidade excecional para o nosso país e para a Europa, pois a segurança energética do nosso país pode ter repercussões positivas para toda a Europa. no Mediterrâneo, conforme indicado pela primeira-ministra Georgia Meloni”, concluiu Vito.