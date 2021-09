A partir de hoje, os rótulos de energia para fontes de luz mudam

Novos rótulos de energia para fontes de luz estão em vigor a partir de hoje, 1º de setembro. Novos rótulos de energia, que já estão em vigor desde 1º de março para produtos eletrônicos como lavadoras, secadoras e televisores, são uma “nova medição” da eficiência energética dos produtos no mercado: produtos anteriores estão claramente desatualizados e muitos produtos estão rotulado como A +++.

Novos pôsteres de energia e TV, adeus à classe A. Como ler e interpretar novos capítulos Vá para aprofundar

Assim, os novos rótulos abrem caminho para produtos com maior eficiência energética do que aqueles atualmente no mercado que chegarão no futuro: a versão anterior não permitia porque os novos produtos teriam sido avaliados exatamente A +++. Igual aos já disponíveis, indicando que não houve melhora. Assim, os novos recursos permitirão uma comparação melhor e mais clara.

pôster de nova energia

A nova etiqueta energética para fontes de luz é muito fácil de ler. Além da categoria do produto em uma escala de G (mais baixo) a A (mais alto), o consumo, expresso em quilowatts-hora (com o símbolo kWh), será determinado após mil horas.

novo pôster de energia para fontes de luz

Além de, Um código QR está disponível na parte inferior da etiqueta: Usando a câmera do smartphone, o usuário pode consultar informações adicionais sobre o produto selecionado.

A Agência Nacional para Novas Tecnologias, Energia e Desenvolvimento Econômico Sustentável (ENEA) especifica que as fontes de luz com ou sem fontes de alimentação direcional e não direcional integradas são obrigadas a adotar a nova designação, incluindo fontes de luz trazidas ao mercado como parte do produto de contêiner .

A nova classificação é mais rigorosa, pois foi atualizada do que a tecnologia pode alcançar hoje. Isso significa que Produtos que eram classificados como “A” até ontem agora passaram para a pontuação mais baixa: eles não se tornaram menos eficientes de repente; Sua eficiência não foi revisada, mas a escala em que será avaliada foi modificada.

qual deles A partir de hoje, os usuários encontrarão muitas fontes de luz de classe G ou F nas lojas. Com o tempo, chegarão produtos que, de acordo com a nova etiqueta energética, também terão classificação C, B e lentamente A. Atualmente, de acordo com a ENEA, serão a fonte de luz Classe D mais eficiente disponível no mercado.

Embora comparar o custo da eletricidade na conta derivada de fontes de luz seja complexo (deve-se, por exemplo, considerar se uma lâmpada é LED ou fluorescente), a escolha de um modelo Classe B vai gastar cerca de metade do que seria gasto em eletricidade. Consumo de 3.000 horas com o modelo Classe F, conforme estimativa do ENEA.