Bolsa de Valores Italiana, comentário sobre a sessão de hoje (30 de setembro de 2022)

As ações do banco se recuperaram, exceto o Monte dei Paschi di Siena. Destacam-se os espetáculos Banca Generali e Mediobanca. O UniCredit também teve um bom desempenho

Os principais índices da Bolsa de Valores italiana e os principais mercados financeiros europeus fecharam no último dia da semana Aumentos de mais de 1 ponto percentualApós a forte correção que sofreu na sessão anterior. De acordo com Greg Meyer – economista-chefe global e diretor de estratégia da Allianz Global Investors – a subestimação da volatilidade do mercado e os efeitos sazonais desfavoráveis ​​afetaram o ambiente técnico. No entanto, após perdas recentes, Devemos estar perto de ser sobrevendidos no curto prazo‘, especulou o especialista.

o FTSEMib Fez uma progressão de 1,45% para 20.649 pontos, tendo oscilado entre um mínimo de 20.416 pontos e um máximo de 20.692 pontos; Com isso dito, o principal índice de ações italiano perdeu 1,98% ao longo da semana. o FTSE Italia todos participaram 1,57% de lucro. melhor desempenho para chapéu médio FTSE Italia (+2,89%) e para A estrela do FTSE Italia (+2,76%). Na sessão de 30 de setembro de 2022, o valor negociado subiu para 1,99 bilhão de euros, ante 1,93 bilhão na quinta-feira.

São 17h30 Bitcoin Subiu para 20 mil dólares (cerca de 20.500 euros).

o BTP-Bund spread Ele encolheu para 240 pips, com rendimentos BTP de dez anos retornando 4,5%.

EU ‘euro Voltou para US$ 0,98.

Títulos do setor bancário recuperados.

foi a exceção Monte dei Paschi di SienaIsso confirmou a tendência negativa após uma correção severa que experimentou na sessão anterior. O título do Instituto Sena 7,37% restantes na Terra para 23.945 euros.

Ofertas Banco Geral E a MediobancaSubiu 19,1% para 28,6€ e 5,89% para 8,06€.

fechamento positivo de UniCredit (+2,63% até € 10.458). O instituto, liderado por Andrea Ursel e Allianz, anunciou a assinatura de um acordo-quadro e dois acordos de compra de ações relativos às suas atividades na Croácia.

No FTSEMib o excelente desempenho do Telecom Italia TIM (+4,22%).



Em Milão para tendência positiva de crescimento da Euronext França. O endereço é dele 20,6% de lucro a 3,86 euros após algumas suspensões por exceder a altura. Franchetti . Arrow Eles apareceram pela primeira vez na Avary Arena No dia 29 de setembro ao preço de 3 euros.

muito muito bom Jebus (+ 5,65% por 13,1 euros). A empresa anunciou que a sua subsidiária GIBUS Deutschland concluiu a aquisição de 100% do capital social da Leiner, empresa que atua no setor de design exterior com uma vasta gama de produtos que inclui toldos, pérgulas e coberturas de vidro.