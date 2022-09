Putin fará cerimônia para anexar território ucraniano Por Reuters

© Reuters. O presidente russo, Vladimir Putin, participa da Conferência de Chefes de Serviços de Segurança e Inteligência dos Estados Membros da CEI via link de vídeo em Moscou, Rússia, 29 de setembro de 2022. Sputnik / Gavril Grigoro



(Reuters) – O presidente russo, Vladimir Putin, realizou uma celebração no Kremlin hoje para anexar quatro regiões da Ucrânia, enquanto seu colega ucraniano disse que Putin deve ser detido para evitar que a Rússia sofra as consequências mais danosas da guerra.

O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, também emitiu um alerta, chamando a anexação de uma “escalada perigosa” que prejudicaria as perspectivas de paz.

Putin redobrou seus esforços na invasão que começou em fevereiro, apesar de sofrer este mês uma grande mudança no campo de batalha e ressentimento na Rússia pela amplamente criticada “mobilização parcial” de milhares de outros para lutar na Ucrânia. A Rússia chama a guerra na Ucrânia de “operação especial”.

“O preço de uma pessoa na Rússia que quer continuar esta guerra é que a sociedade russa ficará sem uma economia normal, uma vida decente ou qualquer respeito pelos valores humanos”, disse o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em um discurso final. noite.

Zelensky, que anteriormente falou da reação “muito dura” da Rússia… da Ucrânia ao reconhecimento da Rússia dos resultados do que o Kremlin chamou de referendo, disse.

A anexação russa das províncias do leste e do sul vem depois do que, segundo a Ucrânia e os países ocidentais, eram sons de marionetes organizados sob a mira de armas nas regiões ocupadas pelos russos de Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhia. A área do território controlado pela Rússia é superior a 90.000 quilômetros quadrados, o que representa cerca de 15% da área total da Ucrânia – uma extensão igual ao tamanho da Hungria ou Portugal.

(Tradução de Chiara Scarciglia, edição de Sabina Susie)