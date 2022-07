Editorial Roberto Napolitano L’ALTRAVOCE dell’ITALIA Itália de milagres e não

Ninguém pode escapar ao peso de uma aliança com a Turquia para construir a paz, abrir espaço para o trigo para a África e consolidar a liderança italiana no Mediterrâneo, que estabilizará a Líbia e garantirá ao nosso sul e, por meio dele, à Europa um centro vital de energia. precisa. A questão do dia é que este país que fez milagres, da construção ao turismo, às exportações e ao crédito político internacional, deve lidar em casa com o prefeito de Melendugno que descaradamente repete hoje como ele diz então não ao gasoduto Tap em Puglia, a rebelião em Piombino contra o posto de gasolina e o protesto dos taxistas italianos que saíram às ruas porque tinham uma ideia de competição incompatível com sua modernização e com o futuro do país. Esta é a Itália e seus protetores políticos estão aumentando os perigos do país e impondo seus privilégios a todos. Isso tem retardado o crescimento italiano por vinte anos, ampliando a trajetória das disparidades regionais. Insuportável. Também porque o risco da conflagração da inflação global e da economia de guerra destruindo com a sua chama o novo boom italiano deve ser evitado trabalhando sobretudo a nível europeu, mas a única ideia de que um fósforo acendendo o fogo populista poderia pôr em risco o novo boom caseiro é simplesmente frustrante.

O euro está caindo abaixo de uma baixa de vinte anos em relação ao dólar e os mercados estão apostando em uma nova recessão europeia. Chove em áreas úmidas e a gasolina chega a US$ 175. A Alemanha quer resgatar sua empresa de gás Uniper com a ajuda do estado, cujo tamanho do buraco é de 11 bilhões, e a balança comercial está no vermelho, o que é uma notícia histórica e está se movendo a uma taxa de crescimento inferior à metade da Itália. Os cistos ficam vermelhos estáveis ​​e não penetram mais devido ao terrível vício.

É difícil em um contexto global cheio de incertezas quando a guerra se prolonga e a epidemia levanta a cabeça para reconhecer que a Itália é o país europeu que está indo melhor. No entanto, é precisamente a medicina que é necessária não para libertar a Itália dos fardos do mundo que estão todos concentrados na segunda metade do ano, mas para manter esse índice de confiança interna e política internacional que faz a diferença entre nós e os outros . Também perceber que a inflação europeia é mais ativa do que a inflação americana e que o Banco Central Europeu (BCE), para combater o monstro da inflação, e não agradar os países do Sul da Europa, deve verificar que a transição da sua nova política monetária é realizado de forma uniforme, evitando ser mais do que desproporcional Justificado com o BTp italiano em relação ao Bund alemão. E também porque estamos falando em mudar de rumo depois de dez anos e ter filhos e enteados é inaceitável, e também prejudicial em relação ao alcance da meta estabelecida.

É necessário perceber que a restauração da energia europeia serve a Alemanha tanto quanto serve a Itália e não pode deixar de alcançá-la. O Banco Central Europeu precisa imprimir dinheiro para pagar no curto prazo a diferença que as empresas e famílias europeias estão pagando pelo custo extra de energia da guerra de Putin, pela qual não são responsáveis. Assim como a Europa precisa voltar à dívida comum para compensar o que o BCE pode não fazer de imediato e, claro, para financiar as infra-estruturas que a Europa deve preparar para ser verdadeiramente independente em um mundo a médio prazo. Rumo à desglobalização em que o tempo de guerra russo na Ucrânia não é mais administrável.

Vamos dizer como é. Com a fatura de energia aumentando em 90 bilhões, o crescimento de mais de 3% não é um fato a ser subestimado. Esses números são melhores do que os números dos EUA e da França, que permitem um crescimento italiano de quase 10% nos dois piores anos da história mundial. Você tem o básico com a melhor posição financeira líquida em países estrangeiros depois da Alemanha mais 7%, contra menos 30% e passa a França, menos 70% da Espanha e – 90% e passa Portugal e pior que a Grécia, sem dúvida significa que fomos bem . Isso significa que existem superávits comerciais como os italianos que, como os alemães, agora são apenas “comidos” pela conta de energia, mas causam proporcionalmente em comparação com França, Espanha etc.

Para entender isso, de janeiro a maio, em relação ao mesmo período de 2021, as exportações italianas cresceram 20,1%, alcançando ótimo desempenho, principalmente nos Estados Unidos, nos países da OPEP, na Turquia, Reino Unido e Suíça. Em dados reais, e não em previsões que se revelaram todas erradas, mesmo aquelas de centros de estudos para as mesmas empresas, a produção industrial só em abril cresceu 1,6% contra um consenso inicial que esperava até 2,6% negativos.

Dormimos há anos, mas negar que a Itália foi o país que seguiu uma política de diversificação energética para se libertar da dependência russa é praticamente impossível. A presença do Chefe de Estado, Sergio Mattarella, ontem em Moçambique, onde a medida foi anteriormente realizada de forma predominante no Azerbaijão e em muitos outros lugares estratégicos do Novo Mundo, e os acordos abrangentes celebrados ontem por Draghi e Erdogan. Na Itália e Turquia intergovernamental com um esquadrão de ministros, indica o poder político e comercial da política externa italiana. Que conseguiu, nas palavras de Draghi, na presença de Erdogan, fazer com que a Turquia reconhecesse a condenação da invasão russa da Ucrânia, o que não é um fato político moderno, ainda que muito tenha sido feito. As bases da ação conjunta foram estabelecidas para abrir mais passagens dentro de dez dias, o que permitirá que os carregamentos de grãos ucranianos deixem o Mar Negro e dê uma resposta eficaz contra a maior ameaça de todas – a fome para o povo africano.

Ninguém pode escapar ao peso desta aliança por uma liderança italiana no Mediterrâneo que estabilizará a Líbia e garantirá nosso sul e através dele a Europa o centro de energia de que necessita vitalmente à luz da nova ordem mundial que, de fato, seguirá a temporada russa do governo do czar Putin. Se você acha que começamos com Draghi chamando Erdogan de ditador, parece-me que percorremos um longo caminho. Acima de tudo, vemos os sinais do grande plano italiano de energia e matérias-primas agrícolas traçado por homens de calibre fosco e turquesa no pós-guerra italiano em que o público e o privado seguiram uma direção que veio a fazer investimentos para o foz do Mississippi.

A questão hoje é, entendamos, que este país milagroso, da construção ao turismo e às exportações, que tem a maior confiança interna e multiplicador de política internacional na Europa, pois está em seu caminho de reforma, deve lidar em sua própria casa com o prefeito de Melendugno que Ele repete descaradamente hoje ao dizer não ao oleoduto Tap na Puglia, a rebelião de Piombino contra a usina de gás a gás e o protesto de 48 horas dos motoristas de táxi italianos que desembarcam na praça hoje. Nos dias de Bersani porque eles têm uma ideia de competição incompatível com sua modernização e o futuro do país. Quem, inclusive, não abre mão dos testes de força sob o Palazzo Chigi.

É a Itália e seus protetores políticos que podem aumentar os riscos políticos do país e tributar seus privilégios a todos. Exatamente o que impede o crescimento italiano há vinte anos, ampliando o sulco das desigualdades regionais. Insuportável. Também porque o risco da conflagração da inflação global e da consequente economia de guerra dizimando o novo boom italiano em suas chamas deve ser evitado agindo sobretudo a nível europeu, mas a única ideia de que um fósforo que acende o fogo populista poderia colocar o nova prosperidade italiana em risco é simplesmente frustrante.

As coisas extraordinárias que foram feitas e a extraordinária dificuldade enfrentada pelo contexto global não permitem mais esses truques demagógicos da política soberana ao estilo italiano.