Lavazza e L’Oréal, se comprometem a melhorar a sustentabilidade logística com Gs1 Itália

A grande familia de Meio Ambiente 2 Foi enriquecido com duas novas entradas excepcionais: Lavazza e L’Oreal. Estes – junto com Barilla, Bauli, Carlsberg, Conad, Coop Italia, Eridania, Fater, Ferrero, Mondelez Italia, Müller, Sanpellegrino e Unilever – apresentam seus projetos para melhorar a sustentabilidade dos serviços logísticos, compartilhando os resultados obtidos, identificando e medindo-os só obrigado de Meio Ambiente 2 .

de Meio Ambiente 2 É a ferramenta web desenvolvida por ele Gs1 Itália Dentro de Iker ItáliaO que conta O impacto climático da logística (Atividades de transporte e armazém) e auxilia as empresas a definirem procedimentos para sua melhoria. Compartilhar projetos e soluções implementadas por empresas é um dos pilares do Ecologyico 2 , Que é projetado com o objetivo de uma colaboração da cadeia de abastecimento que deseja ajudar a criar um Uma cultura compartilhada de sustentabilidade, Lançando assim um processo virtuoso mundial de bens de consumo.

No início dos anos 2000 Lavazza Ele decidiu fazer suas viagens de produtos, na Itália e no exterior, em uma posição Transporte rodoviário multimodal. Em 2020, 43% da distância percorrida por transporte na Europa foi alcançada em Modo multimodal (ferrovia e navio), Com uma percentagem muito elevada de viagens à Escandinávia (100%), Grã-Bretanha (97%), Alemanha / Dinamarca (93%) e Espanha / Portugal (90%). Para medir até que ponto essa escolha contribui para melhorar a pegada climática da empresa, a Lavazza decidiu comparar as emissões obtidas nos últimos cinco anos com as que teria obtido apenas com o transporte rodoviário. Acontece que com o transporte multimodal, entre 2016 e 2020, a Lavazza conseguiu Economize mais de 9.000 toneladas de dióxido de carbono 2 , Equivalente a 46% das emissões, e ha Reduza a poeira fina em 67%.

Em 2020 L’Oreal Em vez disso, começou Projeto “Entrega Verde” Quem oferece Adoção de combustíveis alternativos Ao longo de toda a cadeia de abastecimento, desde a fábrica até aos clientes finais. Desta forma, a empresa possui Reduzindo as emissões de gases de efeito estufa em 26,8%, O que economiza cerca de 28,6 toneladas de dióxido de carbono 2 . Além disso, graças ao tipo de combustível aprovado, a empresa conseguiu Emissões de partículas reduzidas em aproximadamente 98,9%, Para evitar uma emissão igual a 2,9 kg.