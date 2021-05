Quando fazemos compras, geralmente o fazemos com muito cuidado. Isso porque conhecemos muito bem a marca da qual dependemos e à qual já somos fiéis. É uma espécie de relação de confiança entre a empresa e o consumidor. Nesse relatório, a empresa garante que o produto se destina ao uso para o qual foi vendido e indica os termos de uso segurança. Pode acontecer que o produto tenha problemas inesperados na fase de design ou pode apresentar riscos derivados de um conhecimento mais aprofundado. O que a empresa deve fazer nesses casos? Quem decide combinar o produto à venda?

Direito do Consumidor

para mim Diretiva 2001/95 / CE Na Segurança Geral do Produto (GPSD), as empresas devem garantir que os itens à venda sejam seguros e tomar medidas corretivas se forem considerados perigosos. Na Itália, esta diretiva é chamada de “Direito do Consumidor” (Decreto Legislativo 206 de setembro de 2005) e defende os direitos do consumidor final. As autoridades nacionais, garantidoras da lei, têm o poder de controlar a segurança do produto e tomar as medidas adequadas contra itens que não cumpram a lei. Portanto, a segurança deve ser uma prioridade e algumas empresas conseguem torná-la o porta-estandarte, mesmo com os produtos errados no mercado. Afinal, perceber que você estava errado é a melhor maneira de ganhar a confiança de seus clientes.

Se comprarmos estes produtos IKEA, podemos devolvê-los para um reembolso porque foram retirados do mercado

A gigante sueca IKEA acaba de se retirar do mercado, por razões de segurança, das tigelas e canecas da série Heroisk e Talkira. “A segurança – escreve ele para a empresa em um comunicado à imprensa publicado no site – sempre foi uma prioridade para a IKEA. Todos os nossos produtos foram testados e aprovados de acordo com os mais rígidos padrões e leis aplicáveis. No entanto, houve relatos de produtos por esta razão, por precaução, retiramos do mercado pratos, tigelas e canecas das séries Heroisk e Talkira. Estes artigos podem partir-se e causar queimaduras se contiverem alimentos e bebidas quentes. “

A IKEA convida quem comprou estes produtos a levá-los a qualquer loja para obter o reembolso, mesmo que o recibo não esteja presente.

Pode acontecer que uma empresa tenha que retirar alguns itens do mercado, mas isso não afeta necessariamente a fidelização de seus clientes.