A França derrotou Portugal nos pênaltis e enfrentará a Espanha nas semifinais

A França vai desafiar a Espanha na partida decisiva em Mônaco, na terça-feira, 9 de julho, às 21h, com Portugal eliminado nos pênaltis em uma partida que transcorreu sem intercorrências em partes ou longe do jogo e do espetáculo que deveria ser esperado dadas as capacidades técnicas em campo. No entanto, este também não é o caso, já que Ronaldo tem de lidar com o envelhecimento e Mbappé com uma lesão no nariz que continua a atormentar o campeão francês e a reduzir o seu desempenho.

Desafio decisivo nos pênaltis

Foi a disputa de pênaltis que premiou os franceses e condenou os portugueses, cujas esperanças foram frustradas depois que João Félix cometeu falta na cobrança de pênalti e a bola ricocheteou na trave que o chute do jogador português acertou. Portugal e França decepcionaram neste Europeu, mas só os franceses têm hipótese de virar o jogo na próxima meia-final, mesmo que não seja fácil. Menos intensidade e oportunidades criadas do que a tarde em que a Espanha derrotou a Alemanha sem grandes polémicas, a segunda meia-final deu-nos uma equipa, a de Deschamps, muito utilitária, não muito impressionante, com um jogo colectivo tão previsível como o rival. Aprendi a ler, porém, pois a individualidade ainda faz a diferença e sempre recompensa grandes equipes, mesmo quando elas não merecem. Espanha e França têm atualmente previsões que favorecem mais as Fúrias Vermelhas. Mas quando se trata destas corridas com estes campeões, nada é dado como certo. Resta esperar pelo jogo de terça-feira para saber qual a equipa dos Pirenéus que celebrará a chegada à final.







Principais ações

A partida, que no primeiro tempo ficou presa entre o medo da descoberta e a consequente vontade de deixar a iniciativa ao adversário, deu um grande salto nos primeiros minutos do segundo tempo. Aos 50 minutos, Mbappé recebe bola de Kante, mas chuta para o meio. Aos 61 minutos, Maignan salvou Bruno Fernandes na melhor jogada do tempo regulamentar. Cinco minutos depois, Ruben Dias bloqueou um pontapé de canto após um belo remate de Kolo Mwani. Aos 70 minutos foi a vez de Camavinga, que teve uma oportunidade de ouro para dar a vantagem à seleção francesa, mas falhou o golo por alguns centímetros. No prolongamento, Portugal é mais ofensivo e a França baixa o seu centro de gravidade. Aos 93 minutos, Ronaldo chutou ao lado do gol em boa posição. Mbappe sai de campo e é substituído por Barkola. Para o francês no banco há gelo pronto para colocar no septo nasal. Aos 108 minutos, João Félix rematou para a rede lateral e, aos 120 minutos, Maignan bloqueou o remate de Nuno Mendes, lançado em contra-ataque para a baliza francesa. Depois o sorteio dos pênaltis e o erro fatal de João Félix.

Placar

Portugal-França 0-0 (3 -5 dcr)

Portugal: Diogo Costa; Cancelo (74′ Semedo), Ruben Dias, Pepe, Mendes; Vitinha (119′ Mathos Nunes), Palinha (90′ Neves); Bernardo Silva, Bruno Fernandes (74′ Quinceição), Leão (105′ João Félix); Cristiano Ronaldo. CT: Martinez.

França: Mignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez; Kanté, Tchoaméni, Camavinga (90′ Fofana); Kolo Mwani (86′ Thuram), Mbappé (105′ Barkola), Griezmann (67′ Dembélé). CT: Deschamps.

Pênaltis

Dembélé (F): Gol, Ronaldo (P): Gol, Fofana (F): Gol, Bernardo Silva (P): Gol, Kounde (F): Gol, João Félix (P): Ballou, Barcola (F): Gol por Nuno Mendes (P): Gol, Theo Hernandez (F): Gol