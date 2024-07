Mattarella na chuva na cerimônia de abertura dos Jogos de Paris: erro dos organizadores

Paris não foi poupada à chuva do Presidente da República Italiana, Sergio Mattarella, que sentou-se nas bancadas como qualquer espectador, e esperou muito tempo, no Trocadero, pela chegada do barco com a delegação italiana. Os organizadores, que durante anos estudaram cada detalhe da festa, não tinham considerado a possibilidade de uma tempestade, não tão distante em Paris, no final de julho, que também estava prevista para alguns dias. O Chefe de Estado italiano está acompanhado de sua filha, Laura Ele estava se protegendo com uma capa de chuva transparente, Ele esperou pacientemente sob uma chuva torrencial enquanto os demais chefes de estado já haviam deixado a cerimônia e ainda puderam cumprimentar os atletas italianos. que responderam na mesma moeda agitando os braços do barco e depois deixaram o palco.