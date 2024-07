Euro 2024, Espanha x Alemanha 2-1 nas quartas de final. Portugal – França 4-5 após cobranças de pênaltis

O Campeonato da Europa recomeça nos dois primeiros quartos: em Estugarda, a equipa de De La Fuente venceu os anfitriões no prolongamento. O gol de Merino é decidido aos 119 minutos. La Roja se classifica para as semifinais. Em Hamburgo, o time de Deschamps derrotou o time de Martinez na disputa de pênaltis Seu navegador não suporta HTML5

O UEFA Euro 2024 foi retomado hoje com a realização dos dois primeiros jogos dos quartos-de-final. No final da tarde, em Estugarda, a Espanha derrotou a anfitriã Alemanha por 2-1, após prolongamento, e qualificou-se para as meias-finais. À noite, o outro jogo foi disputado entre Portugal e França, em Hamburgo: a seleção francesa venceu nas grandes penalidades.

Portugal – França: boletim de jogo Poucas oportunidades na primeira parte: apenas um remate de Theo Hernandez bloqueado por Diogo Costa e alguma aceleração portuguesa pelas alas. No início do segundo tempo, Mbappe teve uma boa chance (bloqueou um chute no meio) e depois um cruzamento de Theo Hernandez foi perdido por Kolo Mwani. Em um quarto de hora, Minian defendeu duas chances importantes em um minuto, primeiro em passe diagonal de Bruno Fernandes, depois em chute de Vitinha enviado por Lião. Aos 66 minutos, Kolo Mwani marcou e poucos minutos depois Camavinga acertou na trave a poucos passos de distância. Aos 73 minutos, Dembélé esteve perto de marcar o golo do Eurogoal com um remate de pé esquerdo ao segundo poste: a bola passou ao lado da baliza. Vamos para a prorrogação. O primeiro tempo manteve o nível competitivo elevado, mas o resultado manteve-se equilibrado. No início do segundo tempo extra, Mbappé foi substituído. Aos 108 minutos, João Félix esteve perto de avançar a seleção portuguesa com a bola fora da rede. Dembele respondeu aos 111 minutos, mas o chute saiu alto por cima da trave. Chegou a hora dos pênaltis. O primeiro pênalti foi marcado pela França por Ousmane Dembélé. Cristiano Ronaldo responde a Portugal. O segundo pênalti da seleção francesa foi marcado por Youssef Fofana, enquanto Bernardo Silva marcou o segundo pênalti para Portugal. O terceiro pênalti foi marcado pelo zagueiro do Barcelona Jules Kounde, enquanto o português João Félix errou e acertou a trave. O quarto pênalti foi marcado pelo jogador do Paris Saint-Germain, Bradley Barkula, pela seleção francesa. Nuno Mendes marcou para Portugal. O pênalti decisivo foi marcado por Theo Hernandez, classificando a França para as semifinais.





O resultado do jogo entre Portugal e França 4-5 DCR (Destaque)

Pênaltis: Dembélé (gol), Cristiano Ronaldo (gol), Fofana (gol), Bernardo Silva (gol), Kounde (gol), João Félix (poste), Barcola (gol), Nuno Mendes (gol), Hernandez (gol) ) ). Portugal (4-2-3-1): Diogo Costa, Cancelo (29′ Semedo), Pepe, Ruben Dias, Nuno Mendes, Palenha (47′ Ruben Neves), Vitenha (13′ Mateus Nunes), Bernardo Silva, Bruno Fernandes (29′ Francisco Conceição). Leão (1′ João Félix), Cristiano Ronaldo. (1 Rui Patrício, 12 José Sá, 5 Dalot, 9 Gonzalo Ramos, 13 Danilo, 14 Gonzalo Inácio, 15 João Neves, 21 Diogo Jota, 24 António Silva, 25 Pedro Neto). Treinador: Martínez França (4-3-1-2): Maignane, Koundé, Saliba, Upamecano, Hernandez, Kante, Tchouamini, Camavinga (1′ Fofana), Griezmann (22′ Dembélé), Kolo Mwani (41′ Thuram), Mbappé (1′ Barcola). (1 Samba, 23 Areola, 2 Pavard, 3 Mendy, 9 Giroud, 18 Zaire Emery, 20 Koeman, 21 Klos, 24 Konate). Técnico: Deschamps Amonites: Balha e Saliba por jogo incorreto

Espanha – Alemanha: reportagem do jogo Aos quatro minutos, Kroos cometeu um erro terrível sobre Pedri: o meio-campista espanhol teve que sair logo aos poucos e Dani Olmo entrou. A partida foi muito tensa e com muitos cartões amarelos. Existem poucas oportunidades óbvias. Algumas das melhores que aconteceram na Espanha com Yamal, Neco Williams e Olmo. Duas chances para os alemães com Havertz. No início da segunda parte, aos 52 minutos, a Espanha saiu na frente: Yamal viu a introdução de Olmo e mandou-lhe um belo passe que o médio-ofensivo espanhol rematou para a rede. A Alemanha tentou responder e, aos 70 minutos, Unai Simon bloqueou excepcionalmente o remate de Andrich à entrada da área. Aos 76 minutos, Wirtz coloca a bola no meio para Volkrug que desliza, bate na bola e depois acerta a trave. Pouco depois, um erro de Unai Simon mandou Havertz, mas a bola saiu alta. No ataque final, os alemães encontraram o empate aos 89 minutos: Kimmich interveio e no primeiro chute de Wirtz, a bola bateu na trave e foi parar na rede. Entramos na prorrogação cheios de emoções. Quando a disputa de pênaltis parecia apertada, a Espanha fez o 2 a 1 aos 119 minutos: bola de Dani Olmo no meio para Merino, que cabeceou para o gol. Pouco depois, Carvajal foi expulso, mas La Roja pôde comemorar. O resultado da partida entre Espanha e Alemanha é 2-1Destaque) Gols: No primeiro tempo 6′ Dani Olmo, 44′ Wirtz; Nos pontos 15′ merino Espanha (4-3-3): Unai Simon, Carvajal, Lou Norman (1 ponto, Nacho), Laporte, Cucurella, Pedri (8 pontos, Dani Olmo), Rodri, Fabian Ruiz (12 pontos, Joselu), Yamal (18 minutos). ). Sant Ferran Torres), Morata (35′ El Oyarzabal), Nico Williams (35′ El Merino). Todos: De La Fonte Alemanha (4-2-3-1): Neuer, Kimmich, Rudiger, Tah (35′ Müller), Raum (12′ St. Mittelstadt), Emre Can (1′ Andrich), Kroos, Musiala, Gundogan (12′). Fulkrug, Sane (1 ponto Wirtz), Havertz (1 ponto Anton). Todos: Nagelsmann despejoAos 18 minutos, Carvajal recebe duplo cartão amarelo para advertir: Rudiger, Raum, Le Normand, Kroos, Mittelstadt, Ferran Torres, Wirtz, Carvajal devido a violações, Unai Simon, Morata, Fabian Ruiz devido a comportamento anti-regulação, Schlotterbeek devido a protestos.





Uma montanha russa de emoções Uma noite maravilhosa, uma Uma montanha russa de emoções Com o homem mais esperado no meio da cena: Cristiano Ronaldo. Aquele ás português vs. Eslovênia Para o Euro 2024, lance é válido para entrada Para as quartas de final Da competição, foi realmente uma noite emocionante Contrastante e poderoso. Das lágrimas pela falta de pênalti na prorrogação até a alegria de se classificar para a próxima fase após a cobrança de pênaltis

Grande oportunidade Após 90 minutos foi retirado e equilibrado Portugal e Eslovénia Eles vão para horas extras. Aos 103 minutos, Diogo Jota driblou o meio-campo adversário, mas Drkosic derrubou. Domínio italiano Orsato Ele não tem dúvidas e dispensa a punição. Ronaldo aparece na cobrança de pênalti, enquanto ainda espera fazer o primeiro gol no Europeu. É a grande oportunidade para o herói português quebrar o impasse e contribuir para alcançar a apoteose

a oferta OblakCapitão da Eslovênia e forte defensor Atletico Madrid Para quem CR7 já marcou 11 golos na carreira entre Real Madrid e Juventus, não fez concessões e defendeu o penálti do português ao mergulhar para a esquerda.

