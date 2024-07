Postagens de Smalling, primeira derrota para De Rossi Live

Roma– Primeira derrota nesta temporada para Roma: depois 6-1 para Latim E O sorteio é em Kosiceum time De Rossi 1-0 em Trigoria contra o Toulouse. A meio da janela de transferências, à espera de Sule e Dovbek, o treinador dos Giallorossi continuou os seus testes tácticos, estudando sobretudo o estreante Le Fée. No segundo tempo, retornaram Smalling e Abraham, que perdeu os dois primeiros amistosos por problemas musculares. Reviva a partida ao vivo conosco.

21:00

20h45

20h30

20h15

20:00

19h48

48′ – Fim da partida: Roma – Toulouse 0-1

A equipe de De Rossi pressiona especialmente nos últimos dez minutos, mas não encontra a oportunidade certa para empatar. Em Trigoria, o Toulouse venceu por 1-0.

19h47

47′ – Postes pequenos

A Roma não teve sorte na final, pois o defesa inglês acertou no poste e bloqueou um livre da direita a poucos passos de distância.

19h41

41′ – Grande chance para Darboe

O meio-campista esteve perto de empatar com um belo chute da entrada da área, que foi bloqueado pelo goleiro do Toulouse.

19h26

26′ – Outras mudanças para a Roma

De Rossi também inclui Ryan, Solbakken, Darbo, Saugamel, Cama, Graziani e Nardin.

19h25

25′ – Segundo intervalo: Mais um intervalo para resfriamento

Ainda faz muito calor em Trigoria. Os jogadores de ambas as equipes pararam para um breve descanso.

19h15

15′ – Angelino avança pela esquerda

Boa iniciativa do extremo espanhol que recua e coloca no meio para Abraham, à espera da defesa francesa.

19:00

1′ – Início do segundo tempo: três alterações para os jogadores da Roma

De Rossi começa a trocar algumas peças. Entra Pugh, Smalling e Abraham. Saem Beselli, Kumbula e Dybala.

18h48

48′ – Fim do primeiro tempo: Roma – Toulouse 0-1

Ritmo baixo e poucas chances no primeiro tempo da partida. A Roma alinhou em duas ocasiões com João Costa e Dybala, mas sem muita convicção. Por outro lado, o Toulouse marcou o gol em seu primeiro ataque com Gboho.

18h35

35′ – Toulouse na frente

O francês atacou pelo lado direito, mas a defesa da Roma se viu despreparada e no meio da área explorada por Gboho, que ultrapassou Svilar com o pé direito em dois momentos.

18h23

23′ – Primeiro intervalo: Há uma pausa para relaxamento

Faz muito calor em Trigoria e ambas as equipes deveriam reservar um momento para beber e se refrescar.

18h14

14′ – Dybala cobra falta

O avançado argentino, actual capitão da Roma, rematou à entrada do livre cobrado por João Costa, mas a bola foi cabeceada pelo adversário.

18:10

10′ – João Costa, primeiro remate pela direita

O brasileiro de 19 anos chuta bem pela ala direita, está concentrado, mas erra o alvo e não consegue ser incisivo nos chutes de pé esquerdo.

18h

1′ – Roma – Toulouse, pontapé inicial

O amistoso começa em Trigoria. A primeira bola para os Giallorossi.

17h45

Smalling e Abraham no banco

Prontos para entrar na segunda parte, entre outros, estão também os dois jogadores ingleses que recuperaram dos próprios problemas musculares.

17h30

As seleções que regressam do Europeu estão ausentes, mas Dybala está presente

Pellegrini, Mancini, Cristante, El Shaarawy e Celique, que regressaram ao Trigoria nos últimos dias após a pausa após o Europeu, não estão hoje à disposição do treinador. Dybala, que voltou à Argentina após o casamento, esteve presente.

17h15

Escalação oficial da Roma

Roma (4-2-3-1): Svilar; Sangari, Kumbula, Ndika, Angelino; Picelli, Le Vie; João Costa, Baldanzi, Zalewski; Dybala. tudo. De Rossi

17h00

Roma-Toulouse, onde você pode assistir ao jogo pela TV e transmissão ao vivo

Roma Toulouse Será transmitido ao vivo e transmitido exclusivamente em DAZN. Aplicativo DAZN Está em todas as smart TVs populares e em dispositivos móveis como PlayStation e XBox.

Trigoria, Roma