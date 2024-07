Sule em Roma ao vivo, acompanhe o mercado de transferências ao vivo: as negociações de hoje

Quanto mais próximo do início da nova temporada, maior será o seu número Transferência de mercado Vem à vida. Da conspiração de Tati Castellanos com o Girona à transferência de Matias Sule da Juventus para a Roma: Acompanhe Todas as atualizações sobre as negociações de hoje, minuto a minuto.

12h33

Nova equipe do ex-Napoli Callejon

Novo evento aos 37 anos José Maria Callejón. Depois da última temporada em Granada na Liga Espanhola, o ex-Napoli Ela decidiu passar para duas categorias, permanecendo na Espanha. Na verdade, o jogador nascido em 1987 é oficialmente um novo jogador no Marbella. (Leia as notícias)

12h21

Bologna, um novo jogador lesionado

Más notícias para Bologna e Vincenzo Italiano: a nova contratação Emil Holm Ele sofreu uma lesão no joelho esquerdo durante o jogo-treino de quarta-feira. Na verdade, o ex-jogador do Atalanta já havia terminado o treino, mas parecia que continuava sentindo dores. (Leia as notícias)

12h09

Verona, oficial Daylon Rocha Livramento

O Hellas Verona FC anuncia, através do seu site oficial, que obteve ofertas desportivas para o avançado do Maastrichtsi Football Vereeniging – de forma definitiva. Daylon Rocha LiveramentoQue assinou contrato com o clube amarelo-azul até 30 de junho de 2028

11:57

Milan, que oportunidade no mercado de transferências

O mercado do Milan está iluminado com gols de Rabiot e Plavlovic para reforçar o elenco à disposição de Fonseca. (Leia as notícias)

11h35

Juve, o futuro de Chiesa é um mistério

Juventus, o futuro de Chiesa é um mistério: atualmente não há ofertas. Visitas e primeiros treinos: Ficar em Torino aguardando novidades e nenhum campo de treinos na Alemanha. (Leia as notícias)

11h21

Napoli, ponto para o atacante

o Nápoles Quer Romelu LukakuMas no momento sua chegada está congelada porque Osimhen ainda não partiu. O mais recente no ataque. (Leia as notícias)

11h10

Al-Nusayri desembarcou na Turquia

Uma foto da chegada de En-Nesyri, ex-alvo da Roma, a Istambul se espalhou nas redes sociais: o atacante marroquino está prestes a se tornar um novo jogador do Fenerbahçe, de Mourinho.

11.00 da manhã

10h45

Roma D., aqui estamos: esta é a hora em que ele pode chegar

O extremo jogará amanhã a fase preliminar da Conference League, depois está pronto para a transferência para De Rossi: a situação

10h30

Juventus-Koopminers, está tudo bloqueado: o motivo

A Atalanta não venderá o holandês no final de agosto, razão pela qual os Bianconeri têm pressa em encontrar 60 milhões: os detalhes

10h15

Napoli e Hermoso não se interessam: anúncio do clube nas redes sociais

O zagueiro espanhol foi dispensado após o término de sua experiência no Atlético de Madrid, mas não vestirá a camisa azul. Nápoles explicou nas redes sociais

10 horas

Soleil e Juventus: aquele duro confronto cara a cara

Clube: “Se você não for para a Premier League, você voltará para a próxima geração.” E o argentino: “Faça isso, vou só para Roma”. a situação

9h45

Lazio, uma sombra sobre Castellanos: você está no centro da conspiração

Lotito pede 20 milhões para deixá-lo sair: Atlético de Madrid fecha Dovbeck e Girona pode voltar para o argentino. No caso dos pensamentos de despedida de Dia e Simeone Junior, mas não só: os detalhes

9h30

Roma, o show do Soleil acabou. Juve está de costas contra a parede

Ghisolfi fez aos Bianconeri uma oferta de US$ 28 milhões: Giuntoli não aceitou, mas agora não tem outras alternativas e o argentino só quer os Giallorossi. Leia os detalhes aqui

