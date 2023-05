Os melhores destinos de surfe do mundo: onde surfar e o que levar ideias de viagem

Pegue as ondas para desafiar o poder da água e seus medos. É a adrenalina que os entusiastas do surfe, esporte nacional da Califórnia, sentem.

O surf surgiu na costa do Havaí na década de 1920 e atingiu seu auge na Califórnia nas décadas de 1950 e 1960.

Cantado por bandas famosas como The Beach Boys e imortalizado em filmes como “Big Wednesday” e “Point Break”, hoje o surf é praticado por gerações de atletas que adoram buscar a onda perfeita.

aqui estão eles Os melhores destinos de surf do mundo.

Qual é a onda mais alta que você já viu?

Na Nazaré, cidade portuguesa na costa atlântica, as ondas do mar podem atingir os 30 metros, a altura de um prédio de 10 andares.

As chamadas “ondas grandes” atraem surfistas corajosos de todo o mundo, prontos para desafiar o oceano. Assim, a antiga vila de pescadores é agora um paraíso para os surfistas radicais.

Aninhada numa grande baía entre dois promontórios elevados, a Nazaré possui um enorme areal onde se quebram as ondas gigantescas do Oceano Atlântico.

Em 2018, um surfista português dos Açores, Hugo Fueu montei a “Big Mother”, uma onda gigante de água com cerca de 35 metros de altura, supostamente a onda mais alta do mundo.

Por isso, todos os anos surfistas de todo o mundo se reúnem na Nazaré para estabelecer novos recordes. Tolos ou campeões, os surfistas que enfrentam ondas grandes literalmente fogem de ondas incríveis, mas perigosas, até mesmo mortais.

Praia dos Supertopos, Peniche, Portugal

Supertopos

Para um surf menos íngreme, pode ir até à Praia de Medão, em Peniche, também em Portugal, conhecida pelas suas ondas tubulares perfeitas.

Na verdade, é chamado de Supertubos ou mesmo “Pipeline” na Europa por causa de sua grande semelhança com uma onda havaiana.

A crista da onda é tão longa que cria um espaço vazio, um verdadeiro tubo, que atrai adeptos deste desporto de todo o mundo e durante todo o ano. Desde 2010, recebe uma das etapas do Campeonato Mundial de Windsurf (WCT) – RipCurl Pro Search, em outubro.

Praia La Graviere, Hossegor, França

pichação

Hossegor foi renomeada como a capital do surf da Europa.

Conhecida como a Califórnia européia, a costa atlântica da França possui mais de 100 quilômetros de areia branca, vegetação, dunas e ondas perfeitas para o surf. Em particular, a praia La Gravière, a leste da praia central de Hossegor, é um dos melhores pontos da costa para o surf. Conhecida por suas ondas e ventos fortes, é ideal para surfistas experientes. Aqui você verá canos grandes e fortes quebrando perto da costa.

Biarritz é o histórico destino europeu de surf, com vista para a costa basca no sudoeste da França. A elegante Biarritz oferece grandes praias de areia que oferecem ondas longas e altas para todos os tipos de surfista.

Praia de Sotavento, Fuerteventura, Espanha

sotavento

Na costa leste de Fuerteventura, a Playa de Sotavento é uma praia de quase vinte quilômetros de areia branca e fina.

Está dividida em várias baías: Playa de la Barca, Risco del Paso e Playa de Jandia. Venta tanto que aqui se realizam os Campeonatos Mundiais de Surf e Windsurf.

A melhor época para surfistas experientes é o outono e o inverno, quando as ondas estão muito grandes e os ventos menos fortes as tornam mais limpas. O verão é mais recomendado para iniciantes.

Um dos destinos de surf mais populares em Fuerteventura El Cotillono noroeste da ilha, onde se encontram ondas incrivelmente fortes e point breaks entre os melhores da Europa, para os verdadeiros apreciadores do surf.

Mavericks, Malibu, Santa Cruz Califórnia

Mavericks

Mavericks, no norte da Califórnia, é um dos melhores spots de surf mas também o mais perigoso, recomendado apenas para os mais aventureiros.

Foi Jeff Clarke, um dos surfistas mais famosos do mundo, quem surfou as ondas gigantes pelos Mavericks em 1975, antes de ser descoberto pela comunidade internacional.

Antes disso, era visto como muito perigoso. E para muitos ainda é. As ondas podem ultrapassar os 7 metros. Mas a dificuldade deve-se principalmente à barreira submersa que se projeta para longe da costa com canais profundos cortados em ambos os lados.

Isso suga toda a energia para um único corpo de água que explode sob as corredeiras em Pillar Point, ao sul de San Francisco.

Para os menos experientes, recomendamos o Malibu, um ícone da cultura do surf do sul da Califórnia. Na década de 1950, tornou-se o ponto de encontro da gangue de Mickey Dora, um homem notório que se tornou pioneiro do surf. Locais populares incluem Surfrider Beach e Zuma Beach, onde Baywatch foi filmado.

Ou Santa Cruz, o berço do surfe no Golden State. Segundo a lenda, três princesas havaianas trouxeram o surf para cá em 1885, e lendários surfistas havaianos como Duke Kahanamoku seguiram o exemplo.

Logo, os locais começaram a enfrentar as ondas mais calmas de Quill e as ondas geradas pelos point breaks em Steamer Lane e Pleasure Point, e não pararam desde então.

Honolua Bay, Havaí, EUA

Baía de Honolua

Honolua Bay, na ilha de Maui, a segunda maior baía do Havaí, é considerada pelos surfistas uma das cinco melhores baías do mundo, devido à força e velocidade das ondas, e é cercada por impressionantes falésias que tornaram-se terraços naturais para admirar o espetáculo.

Mark Richards, que foi quatro vezes campeão mundial de surf, descreveu esta baía como a melhor do mundo para o surf.

As ondas aqui atingem entre 6 e 8 metros. As melhores condições para a prática do surf concentram-se nos meses de inverno, quando os fortes ventos vêm do mar, impulsionados pelos fortes vendavais que formam o Oceano Pacífico Norte.

A praia também costuma oferecer emocionante observação de baleias.

Snapper Rocks, Austrália

Snapper Rocks

A Austrália oferece algumas das melhores praias para surfe. Entre elas, a Gold Coast de Queensland, também conhecida como ‘Surfers Paradise’, oferece 70 quilômetros de praias douradas e alguns dos picos mais populares, lugares onde a onda quebra: The Spit, Main Beach, Narrowneck, Palm Beach e Mermaids.

No lado norte de Point Danger fica Snapper Rocks, uma longa faixa de praia dourada com um afloramento rochoso chamado “Superbank”, que cria algumas das ondas mais longas do mundo.

Oaxaca, México

Oaxaca

No ranking dos 10 melhores destinos de surf do mundo estão as praias do estado de Oaxaca, no México.

Localizada na parte sul do país, oferece ondas onduladas, altas e espumosas, tornando-se rapidamente um dos destinos mais procurados pelos surfistas.

Puerto Escondido é um dos destinos turísticos mais populares do México, conhecido por suas belas praias e ótimas ondas. Em particular, a praia de Zicatela em Puerto Escondido é popular, pois é considerada uma das melhores e mais difíceis praias do mundo para o surf.

Cidade do Cabo

A Cidade do Cabo, capital da África do Sul, com suas praias mais famosas como Llandudno, Noordhoek Beach e Komiteje Beach é outro paraíso para surfistas de todo o mundo.

A localização especial da península entre os oceanos Índico e Pacífico cria as condições perfeitas para surfar algumas das maiores ondas do mundo.

Embora a Cidade do Cabo tenha um ótimo clima o ano todo, a melhor época para surfar é durante os meses de inverno, de junho a agosto, quando as ondas do Cabo Horn estão no auge. No entanto, é possível surfar durante todo o ano em False Bay, pois a água é um pouco mais quente no verão e também adequada para iniciantes.

bali

bali Não é apenas um dos destinos mais turísticos da Indonésia, mas também uma meca para os surfistas.

A “Ilha dos Deuses” possui ondas constantes durante todo o ano e muitos destinos recomendados para todos os tipos de surfistas. A mais famosa é a área de Kuta, perto da qual existem alguns dos locais mais conhecidos e é particularmente adequada para iniciantes.

A região de Uluwatu ao longo da costa sudoeste da Península de Bukit é o melhor destino de surfe em Bali.

Aqui você encontra as ondas mais famosas da ilha. A pequena ilha de Nusa Lembongan é ideal para quem quer surfar longe das multidões. Por outro lado, Padang Padang é recomendado para pessoas mais experientes.

A onda pela qual Pagang Padang é famosa é um tubo de esquerda muito difícil que às vezes pode atingir 3 metros de altura.

Surf: acessórios para surfistas

Não é apenas uma prancha de surf, existem muitos acessórios adequados para a prática deste esporte para garantir segurança e conforto durante o exercício. Quais são as coisas que você deve ter? Aqui estão nossas recomendações de compra