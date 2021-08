Insultando o ex-companheiro de equipe por Cristiano Ronaldo não suportar

O internacional e companheiro de clube de Lionel Messi expressa uma opinião muito direta sobre os desejos de Cristiano Ronaldo.

Antes mesmo da última contratação oficial, a campanha de transferências do PSG para a temporada 2021/22 estava à beira da ilegalidade. Isso é feito de brincadeira, é claro, mas acrescenta Donnarumma, Sergio Ramos, Hakimi e Wijnaldum ao elenco que já conta com Marquinhos e Verratti. MariaNeymar e Mbappe têm um gosto amargo em uma empresa que luta cada vez mais para competir com os petrodólares. Sim, claro, A última compra que perdeu foi Lionel Messi, “apenas” um dos melhores jogadores de futebol da história.

Os Anciões de Paris formaram sua própria versão de Os Vingadores, que não importava quantos inimigos ele pudesse fazer, estava fadada a criar uma sequência sem precedentes. Como se costuma dizer nos EUA, o PSG “deve assistir TV”. Para falar sobre a equipe em geral, em entrevista à “Tyc Sports”, foi como Angel Di MariaQuem não teve pena das declarações. Frases dirigidas a certamente interessantes Cristiano Ronaldo. A separação entre CR7 e Leo Messi é a base do futebol moderno, mas é raro ver um jogador se expressar diretamente sobre este tema: “Cristiano Ronaldo morreria para estar aqui. A qualidade e quantidade de jogadores que o PSG tem agora é algo único. Isso não acontece com frequência em clubes e os grandes sempre querem estar com os melhores. Cristão com certeza Ele gostaria de estar lá, mas eles levaram Messi e felizmente é muito melhor assim“

Di Maria e Cristiano Ronaldo foram companheiros de equipe do Real Madrid

Essas palavras são incríveis de Maria, que é ao mesmo tempo uma homenagem ao companheiro de seleção, uma provocação a ele Ronaldo Talvez a prova de que o futuro dos portugueses está longe de Paris. “Paris é a cidade de Messi, um jogador de classe alta”, diz ele Maria, que justifica suas afirmações dizendo que já jogou com muitos campeões, sem encontrar o que o Bolga mostra em cada partida ou treino: “Joguei com o cristiano ronaldoNeymar, Mbappe, Rooney, Van Persie, Ibrahimovic, Benzema, Bale e francamente nunca vi nada igual. É algo único para um leão“

Maria Não se esconda Nem mesmo quando se trata de metas da equipe para um futuro próximo: “Champions League? Com ​​Messi temos um compromisso maior em vencê-la”. Obviamente NS Maria Nos anos de francês, teve tempo de indagar um pouco sobre Jacques de Chapin, mais conhecido como Monsieur de la Palesi (La Pagliano, certo?). Resta saber como um atleta competitivo gosta de ser Cristiano Ronaldo Você será capaz de responder a um insulto MariaSe ao menos essas palavras pudessem dar-lhe o impulso necessário para orientar a Juventus a competir ao mais alto nível. Ai de quem duvida do CR7, com certeza.