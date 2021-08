Lazio Sassuolo termina 1-1. E eu sou sari no final da partida .. | transmissão ao vivo

No Cittaceleste.it, tudo é ao vivo: o amistoso entre Sassuolo e Lazio, minuto a minuto: não perca nada!

nota de cor: No final da partida, Sarri quis se engajar com todos os torcedores da Lazio, para cumprimentar aqueles que vieram torcer para o time. Bata palmas nele, bata neles.

86 ‘ – André Anderson tenta entrar na área com batidas de tambor, marca todo mundo – até o goleiro – mas não consegue, com Peluso desviando após Muriqui tentar chegar na bola. Logo, Romero tentou um pênalti sem pagar.

82 ‘ – Dentro de Escalante para Leiva e fora de Acerbi para Rado

79 ‘ – Fora do Akpa Akpro e Felipe Anderson, entram André Anderson e Correa

75 ‘ Outro magnata de Sassuolo: Skamaka

74 ‘ – Depois de um ótimo trabalho da Lazio, Romero vai para o tiroteio: as pranchas estão salvas

73 ‘ – Muriqui tenta de alguma forma reviver o ataque da Lazio e ganha um escanteio. Luis Alberto chute na cabeça, Anderson: Não aconteceu nada.

70 ‘ – Saken sai (protestos contra o árbitro) e abre caminho para Muriki

69 ‘ – Immobile recupera a bola após um passe errado de Sassuolo para as costas, mas não consegue chutar a rede após a queda.

60 ‘ Eixo Anderson-Romero: O intercâmbio entre os dois é bom, mas o resultado não é bom. Sassuolo recupera a bola e recomeça. Para ressaltar o compromisso de Romero em correr para a defesa sempre que a defesa for necessária.

56 ‘ Confirmação da mudança: Raul Moro sai, Romero entra. Anderson vai jogar pela esquerda. Enquanto isso, Sari envia Correa, Muriqui e Andre Anderson para aquecer

55 ‘ – Chute forte de Luis Alberto: Chiric desviar e escanteio. da qual nada vem. READ Eu dei tudo - esportes

49 ‘ – Trabalho solo de Raúl Moro mostrando suas habilidades de sprint. Ele fica perigoso, antes que a defesa Black e Green o pare.

47 ‘ Sarri olha para o banco e manda Romero se aquecer

46 ‘ Maxim Lopez está muito perto do gol ao passar Sassuolo. Outro golpe!

início do segundo semestre: Em campo, Luis Alberto e Patrick. Fora de Milinkovic e Luiz Felipe

45 ‘ – No último momento, empate do Sassuolo com o Traore. Basicamente, esta foi a única ação perigosa para Sassuolo: Ferrari chute após cruzamento, Reina rejeitou, gol de Traore praticamente vazio. A primeira metade termina aqui.

43 ‘ – Lazio respira fundo, corre a bola. a franja Era diferente e agora precisamos nos recuperar um pouco. No entanto, as temperaturas são muito altas.

41 ‘ – Faltam poucos minutos para o final do primeiro tempo.

34 ‘ O comportamento da Lazio continua: jogadores muito agressivos, totalmente concentrados. Essa é a sensação de assistir ao jogo. Quando Milinkovic-Anderson e Immobile tocam na bola, o motor Biancoceleste é acionado. Música para Sari que parece muito satisfeita.

33 ‘ Uma obra de ficção: Lazari, Milinkovic e Anderson montaram um trabalho fantástico. Entrando e imóvel a um passo do duplo. Os coros do povo da Lazio ficam mais altos.

32 ‘ – No escanteio, a Lazio saiu na frente depois de tentar mil vezes um esquema no Oronzo. Um toque curto de Moreau para Anderson, passando por Akpa. O meio-campista da Lazio encontra o momento certo e graças aos bloqueios também encontra espaço para lançá-lo: Lazio na frente

31 ‘ O chute sensacional de Milinkovic: apenas um escanteio. Lazio agora está mais bonita READ Sid Vizin, em 2019, postou sobre o jogador de futebol que se suicidou: 'Ele parece enojado com a cor da minha pele'. Pais: O gesto não provém de racismo

30 ‘ Lazio continua atacando com percussão. Insista no lado esquerdo: Sassuolo agora está muito quebrado no meio do campo.

28 ‘ A pontuação sempre para de zero a zero. Sarri parece satisfeito, mas gostaria de prestar mais atenção aos seus planos. A Lazio está no meio de campo com a defesa e muito alta com os atacantes, a primeira a colocar uma pressão importante.

24 ‘ Lazio tenta implantar esquema de free kick, falha e recorre ao banco Pausa para esfriar. É aqui que Sarri fala especialmente com a defesa nestes minutos. Ele quer movimentos melhores. Então fale com Leva também. Mais alguns segundos para beber, então vamos embora.

20 ‘ – A Lazio pressiona Sassuolo muito alto, Leiva recupera a bola no meio do campo e está pronto para sacar Ciro: foi pego em impedimento.

19 ‘ – Lazzari é como uma motocicleta: insulta e defende. Pegue outra bola de volta e lance a Lazio no ataque.

17– Troca constante Lá na frente, Lazzari recebe uma bola parada e chuta forte para o gol de Sassuolo: por pouco.

13Akpa Akpro Solo, Pressing & Rebounding: acerta no poste mais próximo e bate o escanteio.

12 ‘ – Corais de Ciro Immobile que tenta ofender após apanhar um arremesso de Acerbi. O placar continua 0-0, mas parece que as duas equipes – como foi dito no início – estão muito animadas para jogar.

7 ‘ – Sassuolo paga com Raspadori e Traore, Lazio defende bem. Também ajuda o fato de Felipe Anderson voltar à defesa.

4 ‘ Milinkovic é incomum ao interromper o ataque de Sassuolo, arrebatando a bola de Traore. Em seguida, Sergei perde a bola e chuta da borda para Sassuolo. Definitivamente Rina. READ Existem Alaba e Arnautovic

3– Sassuolo também responde jogando de uma forma muito ativa e interativa. Ambas as equipes demonstram muita vontade de jogar bem.

2 ‘ Akpa Akbaru pressiona a defesa de Sassuolo com grande força e comete um erro.

1 ‘ – A partida começou, a Lazio logo no alto. Sassuolo respondeu com força: Buga à esquerda, Traore à direita.

19,30 – Ele está alguns minutos atrasado em Benito Stirpe. As equipes entram em campo. Lázio em campo com a habitual camisa dos Biancocelesti.

19,24 – Vamos, está tudo pronto. A partida está prestes a começar. No Cittaceleste.it, a transmissão ao vivo em tempo real. Pressione F5 todas as vezes em um computador ou telefone, atualize a página para experimentar tudo ao vivo.

18,41 Destaca-se a seleção do time titular que Sarri enviou a campo. Titular de Correa no ataque, Luis Alberto continua de fora. Pode haver espaço para ele no segundo tempo.

Raw 18.20 Escalações oficiais:

Lazio (4-3-3): Rina. Lazzari, Louise Philippe, Accraby, Hisage; Milinkovic, Lukas Leyva, Akpa Akbaru; Felipe Anderson, Building, Korea.

DisponívelStracocha, Adamonis, Patrick, Escalante, Luis Alberto, Correa, Kamenovic, Romero, Favreau, Caicedo, Johnny, Radu, Andre Anderson, Muriqui, Marosic, Faris.

Sassuolo (4-2-3-1): Pontas; Tolgan, Cherchis, Ferrari, Rogério; Lopez, Frattisi. Traore, Djuric, Buga; raspadores;

Disponível: Satalino, Pegolo, Magnanelli, Haraslin, Peluso, Muldur, Manzari, Oddei, Bourabia, Paz, Kyriakopoulos e Squacca.

Cittaceleste.it está pronto para informá-lo minuto a minuto Lazio-Sassuolo. A última partida antes do início do torneio.