Athim desiste do Campeonato de Madrid: “O quadril ficou mais dolorido.”

paraMarco Calabresi

Sinner desistiu devido a um problema no quadril que sofreu antes da partida contra Khachanov

impossível. Jannik Sinner desiste do torneio Masters 1000 em Madrid Azul, classificado em primeiro lugar, Ele não entrará em campo amanhã nas quartas de final contra o canadense Felix Auger-Aliassime, Que então seguirá diretamente para as semifinais, onde enfrentará o vencedor do Medvedev-Lehica.

Grande risco Enfatize o quadril novamente O que já preocupa o número 2 do mundo. Sinner e a equipe decidiram não arriscar e manter a forma física de Jannik diante do Internacional de Roma. Se expressou suas dúvidas após a vitória sobre Kotov (“Veremos o que é melhor para o meu corpo”), Sinner parecia mais otimista após a vitória de ontem sobre o outro russo Khachanov, justamente pela possibilidade de mais um dia de recuperação.

Então, por volta das 19h Confirmação oficial dos organizadores do torneio . “Jannik Sinner vai desistir do Mutua Madrid Open devido a uma lesão na coxa direita. Como resultado, ele não entrará em campo amanhã para disputar a partida das quartas de final contra Felix Auger-Aliassime.”

Postagem de Sinner: “Que triste, vou fazer mais testes.”

É então o próprio Yannick quem melhor explica nas redes sociais os motivos da desistência. Já não é apenas um incômodo, Meu problema no quadril estava piorando A dor passou a ser: “É muito triste ter que desistir do meu próximo jogo aqui em Madrid. Meu quadril tem me incomodado esta semana e está ficando cada vez mais dolorido. Seguindo o conselho dos médicos, decidimos que seria melhor não jogar mais, o que pioraria as coisas.

Nos próximos dias farei novos exames e seguirei as sugestões dos especialistas em relação à recuperação.”