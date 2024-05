No rali, Sébastien Ogier vence em Portugal e Thierry Neuville ainda domina a classificação geral

O excepcional Sébastien Ogier venceu o Rali de Portugal, quinta ronda do Campeonato Mundial de Ralis do WRC 2024. O francês da equipa Toyota, que lidera desde ontem, soube gerir bem todas as situações e terminou a prova com a vitória final, a 60.ª da carreira.

O francês, nascido em 1983, venceu a prova portuguesa por apenas 7,9 segundos sobre o estónio Ott Tanak (Hyundai i20), enquanto o belga Thierry Neuville (Hyundai i20) ficou em terceiro lugar com o tempo de 1:09. Em quarto lugar ficou o francês Adrien Fourmeaux (Ford Puma) com o tempo de 1:47, o quinto foi o espanhol Dani Sordo (Hyundai i20) com o tempo de 2:48, e o sexto foi o britânico Elvin Evans (Toyota GR Yaris) com o tempo de 6. :36. Katsuta Takamoto do Japão (Toyota GR Yaris) e Kalle Rovanpera da Finlândia (Toyota GR Yaris) fecham com mais de uma hora de atraso.

Nesta classificação geral, a classificação geral vê Thierry Neuville liderar com 110 pontos, contra 86 de Elvin Evans e 79 de Ott Tänak.

Corrida

O Rally de Portugal arrancou no domingo com SS19 Cabeceras de Pasto 1 19,91 quilómetros e mais um sucesso para Sébastien Ogier, 3,3 segundos à frente de Thierry Neuville e 6,2 sobre Ott Tänak. Então seguimos em frente SS20 Favi 1 11,18 quilômetros com Ott Tänak derrotando Thierry Neuville (+4,0) e Sébastien Ogier (+4,5).

Então voltamos novamente SS21 Cabeceras de Pasto 2 Com Ott Tänak à frente de Thierry Neuville por 1,4 segundos e Adrien Formeaux a 1,7, enquanto Sébastien Ogier fechou a 3,5. Então, tudo é decidido na última etapa, ou seja, SS22 Favi 2[Power Stage] Com Thierry Neuville batendo Ott Tänak por apenas um décimo, Calle Rovanperä é terceiro por 2,2 à frente de Sébastien Ogier por 2,3.