Hoje eles são gratuitos. todas as vezes

“Chegar à Europa é sempre um recomeço de temporada. E então aqui em Imola, o caminho que conhecemos. Veremos como administraremos. Mensagem para os fãs? Agradeço-lhes o apoio, é sempre especial para a equipa estar em Itália. Infelizmente para Fãs No ano passado não tivemos oportunidade de estar aqui e esperamos poder competir. mas É sempre uma ótima sensação estar aqui. Como nos preparamos? Não se trata de uma preparação diferente para o jogo. A realidade é diferente do que você vê no papel. Mas tentaremos ter todos os ingredientes prontos e será um momento especial. Será para toda a equipe”, afirmou. Fred Vasseur, gerente da equipe vermelha.