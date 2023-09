Portugal: O poker está em declínio, parando em 2,5% das receitas totais do jogo

o Serviço de regulação e fiscalização de jogoso organismo português que regula o jogo, apresentou recentemente o seu relatório sobre o registo da atividade de jogo online no segundo trimestre de 2023. Atividade de jogo e apostas online gerada 205,9 milhões de euros de receitas totais com Um aumento de 41,8% em relação ao mesmo trimestre. Do ano anterior. Relativamente aos impostos, o imposto especial sobre jogos online (IEJO) ascende a 59,3 milhões de euros, um aumento de 14,4 milhões de euros face ao trimestre homólogo de 2022.

Os dados dos jogadores indicam um total de 3.616,7 mil contas de jogo, incluindo 190,2 mil novas contas, e 181,6 mil excluindo automóveis e 886 mil ativos.

O número total de registos de jogadores aumentou 2,9% face ao primeiro trimestre de 2023, tendência que também se verifica desde março do ano passado.

Aqui, em vez disso, a atividade é analisada por categoria Jogos e apostas online. Este setor da indústria ibérica do jogo gerou receitas totais de aproximadamente 205,9 milhões de euros no segundo trimestre de 2023, ligeiramente superiores aos 196,4 milhões de euros registados no trimestre anterior. Porém, os números só ganham significância quando comparados ao mesmo período de 2022.

O pôquer contribuiu apenas com uma pequena parcela (2,5%) dos 59,2% do valor total definido. Do outro lado há As máquinas caça-níqueis aumentaram 82,5%, a roleta francesa 7,6% e o blackjack 5,4%.mas não Pôquer Restam os jogos franceses ou de tabuleiro, que fecham o ranking com 1,9%. Desse pequeno percentual, 2,5%1,0% é gerado no modo torneio e 1,5% em jogos a dinheiro.

As apostas continuam da mesma forma que nos trimestres anteriores, impulsionadas em grande parte (70,6%) pelo contributo do futebol. Os demais percentuais estão distribuídos entre esportes menores: 20,1% tênis, 7,4% basquete e 4,1% outros esportes.