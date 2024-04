Bom desempenho de Inza Digne (Piacenza Rugby) na vitória da Itália Sub-18 sobre Portugal

A seleção italiana de rugby sub-18 fez uma estreia bem-sucedida nas Seis Nações Sub-18, derrotando Portugal por 30-14 diante de sua torcida no Stadio Lanfranchi, em Parma. Enza Denny, terceira fila da equipe de rugby de Piacenza e integrante da equipe Sub-18 do Umnia, que foi titular, jogou com determinação durante toda a partida. Desde os primeiros momentos da partida, Deeney mostrou capacidade de colocar a defesa adversária em posição difícil graças à sua velocidade aliada à boa visão de jogo, mas finalmente conseguiu marcar aos 62 minutos, marcando o sexto tento da Itália. Consolidando assim a vitória da Itália.

“Jogador com excelentes capacidades físicas e técnicas, alto, alavancas longas, rápido e resiliente, excelente cobertura de terreno, determinado, forte, boa leitura de jogo, presente, preciso e eficaz nos pontos de contacto e nos desarmes, boa referência em contato. Ele esteve sempre presente e muito envolvido.” Bom no desenvolvimento do jogo e muitas vezes admirado pelos companheiros, ele jogou a partida inteira, a cereja do bolo, marcando um try que deixou seus torcedores em campo maravilhados. Resumindo, seu desempenho foi tão importante que foi confirmado como titular da 15ª rodada. “Você enfrenta a Irlanda hoje, dia 3 de abril”. Esta é a biografia do atleta de vermelho e branco elaborada por um atento observador das arquibancadas, Maurizio Bonatti, ex-jogador e treinador, e sempre referência do Piacenza Rugby Club.

Apesar do início difícil, em que Portugal dominou com movimentos eficazes, e depois de terminar tarde a primeira parte do jogo, na segunda parte os Azzurini mostraram uma excelente reacção, aumentando a velocidade e chegando perto de marcar dois golos nos primeiros minutos. Serão cinco tentativas marcadas pelos filhos do técnico Paolo Grassi no segundo tempo, e a partida para o Lanfranchi terminará com o placar final de 30 a 14, vitória que a Itália merecidamente conquistou.

Itália Sub18 – Portugal Sub18 30-14

Artilheiros da Itália: 12' Bonetti (5-7), 42' Noventa (10-14), 44' Faisal (15-14), 53' Bonetti (20-14), 57' Faisal (25-14), 62 m (30-14)

Itália Sub-18: Drago; Noventa, Agnelli, Rafanelli, Del Soreto; Fasti, russo; Miranda (Cap), Denny, Nalin; Fardin, Mastrangelo; Dolce, Bonetti, Venuto. Participantes: Bolzoni, Brazzini, Giannone, Spriafico, Bass, Todaro, Celli, Ferrari, Noselli, Bianchi, Faisal. Técnico: Paolo Grassi

Árbitro: Saba Makharadze (GRU)

Resultados do primeiro dia:

Geórgia vs Escócia 14-22

Itália x Portugal 30-14

Irlanda vs França 7-50

Inglaterra x País de Gales 36-35

Foto: Mônica Dallavalli