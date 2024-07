Salada Caprese, parece fácil de preparar mas basta um minuto para prepará-la como um prato excelente: um truque de chef

Simples de preparar, fresca e deliciosa, uma salada caprese pode se tornar um excelente prato se preparada seguindo os conselhos do chef.

Se houvesse um ícone da Itália em termos de comida certamente seria esseSalada Caprese. Três cores como a nossa bandeira e três dos melhores ingredientes da nossa terra.

Uma tradição conhecida em todo o mundo, mas só pode ser feita na Itália Aproveitar verdadeiramente. Apenas nomeá-lo evoca sol, calor e verão. Quando a temperatura sobe, é o prato perfeito para levar à mesa.

Fresco, colorido e com algumas fatias de pão, é um prato perfeito para um só prato. Mussarela, tomate e manjericão, além de temperar com azeite virgem extra, mas alguns enriquecem com anchovas, pimentões ou pesto. Fácil de fazer.

Famoso chefe de cozinha Ele revela seus truques para A Caprese perfeito. Também podemos prepará-lo, para nos sentirmos grandes chefs, porque não. Vamos descobrir como prepará-lo.

Salada Caprese: prepare como um chef

Simples mas irresistível, salada caprese, Que consiste em poucos ingredientes e é um dos pratos oferecidos pelo chef Paulo Gramaglia, hotel com estrela Michelin no Presidente de Pompéia, oferece em seu cardápio. Ele disse que república, Explicando que é um prato do qual ele não pode abrir mão“Mesmo num restaurante onde se espera uma cozinha sofisticada e vanguardista, como a minha”, Onde se torna “Um dos nossos petiscos, que gosto de chamar de aperitivo, é à italiana. Um prato que acalma o paladar do meu cliente e o prepara para o que vem a seguir.”

O chef, preparando meu arquivo caprese, me deu alguns Sugestões Para obter um resultado perfeito para o prato. Procuremos imitá-los e transformar-nos também neles Chefs famosos.

Dicas e truques

Primeiro, o chef revela gramaglia, Ele está usando Dois tipos de manjericão “Um com folhas grandes napolitanas e outro com folhas menores que usaremos como decoração.” Quanto ao tomate, para ele, o melhor é o tomate Sorrento, e quanto ao queijo mussarela, ele usa Fior di Latte da Agerola porque, como ele explica, “A mussarela de búfala vai liberar muito leite e alterar o equilíbrio da textura do prato.” O melhor azeite é o Cilento, que tem um sabor forte e encorpado. Agora os truques para preparar a salada Caprese A Prato estrela.

Deve ser tomate fatiado e mussarela “Bastante grosso e de tamanho uniforme. Só assim os sabores se encaixarão e combinarão perfeitamente entre si.” Isso deve ser feito depois de temperar com óleo quebrar, Não deve ser servido imediatamente. O sal só deve ser colocado nos tomates. Por fim, este é o toque do chef estrela: “Tanto o tomate quanto o manjericão devem ser imersos por alguns minutos em uma tigela com cubos de gelo: assim ficarão grudados e firmes. Vai ser bom“.