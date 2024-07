Desta vez em um papel completamente diferente

Luca Argentino Ray

Luca Argentero retorna a Ray após o grande sucesso que alcançou documentoA série que colou o espectador na telinha. Onde e em que papel o veremos?

Lucas Ele é um dos atores italianos mais populares entre o público. Muitas grandes personalidades e conquistas tornaram sua carreira repleta de tremendos sucessos. Certamente é o papel que lhe deu verdadeira popularidade Dr. Chefe do Serviço de Medicina Interna do Hospital Ambrosiano.

Vamos falar sobre documentoa série de grande sucesso de Opinião 1, este último atingiu sua terceira temporada e os fãs mal podem esperar para saber quando as filmagens serão retomadas na 4ª temporada. Luca conquistou a todos com um papel definitivamente diferente do normal. TLento e grande profissionalismoEles saíram decisivamente.

Luca Argentero na RAI como um grande ator

Argentero não poderia estar mais feliz, este é um momento verdadeiramente maravilhoso para ela Vida profissional. depois documento Ele teve a oportunidade de interpretar diversos personagens e muito em breve o veremos novamente no cinema, no filme e em novos projetos emocionantes. Sua vida pessoal e emocional é muito rica em amor. Junto com sua esposa Cristina MarinoEle construiu a família que sempre quis. Seus filhos Nina e NoéEles são a maior alegria de todas. O ator quer passar o máximo de tempo possível com eles talvez. Claro, os compromissos de trabalho o forçam a ficar longe dos filhos com frequência. Por isso, Luca está sempre com eles sempre que pode, jogando e compartilhando momentos importantes. agente Isso nunca para, e com o início da nova temporada de TV veremos isso novamente opinião Com um projeto muito interessante, o que é?

Argentero vai jogar Marcello Mastroianni Num documentário transmitido em Raio 3. Uma grande oportunidade para o ator, que mais uma vez está pronto para se colocar em risco. vou ligar para ele Olá Marcello Mastroianni, anti-estrela Trará a história e a carreira de um ator fenomenal para a telinha. Argentero com certeza nos dará vibrações legais e únicas neste projeto também Surpresas. A tarefa do ator é justamente permitir que seu público mergulhe em uma história o mais verdadeira possível. Os fãs mal podem esperar para vê-lo novamente no cinema e na televisão. Apesar dos novos projetos, há uma curiosidade que supera todas as curiosidades: quando começarão as filmagens de Doc? A série foi um sucesso Alto Os espectadores não conseguem se separar do maravilhoso elenco e equipe Dr. Quem sabe se haverá boas surpresas no outono. Argentero anunciou que estava pronto para vestir sua fantasia novamente para seus fãs Mais carinho.