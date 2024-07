Todo mundo quer, o que é

Se esse não for o melhor presente de todos, estamos perto. E Pico Bagnaia poderá estar no sétimo céu não só pelo casamento mas também pelo que conseguiu.

Pecco Bagnaia se casou recentementeEle se casou com sua namorada de longa data, Domézia Castanini. O atual campeão das últimas edições de MotoGP em 2022 e 2023 trocou bênçãos eternas com sua amante em Pesaro.

O local escolhido na região de Marche – que sempre foi o lar de ciclistas de duas rodas, especialmente na Romênia – foi a Villa Imperiale. É o Palácio dos Sonhos, que pertence à rica família Castelbarco Albani. Mas é concedido à administração local para celebrações e eventos.

Pecco Bagnaia e sua linda Domizia Castagnini escolheram fazer exatamente isso Doe todos os presentes de casamento recebidos para instituições de caridade. Todos menos um, porque o piloto da Ducati tinha um dom que seria um eufemismo chamar de especial.

Bagnaya não escondeu todos os seus sentimentos por esta bela ideia que alguns convidados tiveram para ele. Um presente como este não pode realmente ser dado a outros, mas deve ser mantido com firmeza. Biko sabe disso muito bem e pode jurar que ficará com o que ganhar Sob os auspícios do ciúme.

Pico Bagnaya, o presente mais lindo de seu casamento

O campeão da Ducati recebeu um presente Metrakit 125 Pré GP 2012. Esta é uma bicicleta que não parece ter nada de especial na superfície. Na verdade, agora parece estar completamente desatualizado, pois já faz muito tempo que foi criado.

Mas esta não é uma motocicleta qualquer. Talvez para Pico Bagnaia possa fazer mais sentido, emocionalmente, do que a sua atual Ducati Desmosedici GP24. Na verdade, é a primeira moto que o campeão piemontês pilotou, quando tinha menos de 15 anos.

Era 2012 quando o apelido “Pecco” não significava nada para ninguém, e um adolescente Bagnaia corria no CEV (Repsolo Moto3), a categoria juvenil espanhola sobre duas rodas. Com a sua moto Metrakit 125 Pré-GP, o Campeão do Mundo de MotoGP terminou o campeonato na terceira posição. Repetindo o resultado obtido em 125 em 2011.

Parecia o auge do sucesso para Francesco, que como muitos outros começou ainda criança. Depois das pequenas motos e depois de se separar dos seus pares, chegou o sonho de um grande profissionalismo. Mas para quem se aproxima das categorias nacionais, o objetivo é depois chegar à categoria principal: o MotoGP.

Também graças ao que foi feito no antigo Metrakit, Bagnaia fez exatamente isso. E agora aquele veículo leve de duas rodas era dele. No casamento do Pico com Domezia Castanini Ele também se apresentou Uma cantora amada por todos, jovens e velhos. E pense no que será A faísca certa com Marc Márquez na Ducati Agora não é a hora. enquanto Há quem no Pico tenha feito as contas no bolsodescubra O espanhol no Borgo Panigale Rossa ganhará muito mais comparado a ele.