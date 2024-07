Escândalo de Sanremo 2024: 6,5 milhões de votos perdidos | o que está acontecendo agora

Emocionante no Festival de Sanremo 2024, é oficial: 6,5 milhões de votos foram perdidos. Aqui está o que vai acontecer agora

O Festival de Sanremo de 2024 foi adiado há cinco meses e meio, mas há polêmicas associadas a ele Vitória para Angelina MangoPrimeiro lugar com a música “La noia”, que se tornou um verdadeiro sucesso.

Hipótese: Não há o que reclamar do incrível canto da artista, filha da arte, cujo futuro no mundo da música promete ser brilhante e cheio de mais satisfação. No entanto, como apareceu imediatamente após o anúncio oficial no Teatro Ariston,… Sistema de transmissão de televisão Ray Ela enfrentou alguns problemas ao perder 6,5 milhões de votos.

Fato objetivo, afirmeA Autoridade Reguladora de Telecomunicações Através de uma nota de imprensa: “Ontem à noite, uma fatura foi enviada para aproximadamente 1,8 milhão de votos com comentários relevantes de usuários via SMS, e aproximadamente 0,9 milhão de votos receberam um SMS notificando-os sobre o não desconto, enquanto 0,3 milhão de votos não foram considerados inválidos, embora seja tratado.

Através dos testes realizados, isso foi revelado “Comparando com o número de votos via SMS, que é de aproximadamente 3 milhões, o número de mensagens SMS efetivamente recebidas pela plataforma foi de aproximadamente 9,5 milhões. Valor excedente não contabilizado “Isso foi causado pela saturação da capacidade de processamento da plataforma de transmissão de TV”..

Transmissão de TV Sanremo 2024, 6,5 milhões de votos perdidos: o que vai acontecer agora?

Se a matemática não for uma opinião, é claro que 6,5 milhões de votos foram perdidos na última noite do Festival de Sanremo de 2024. Um número importante, especialmente tendo em conta a hierarquia de classificação: venceu por uma vitória esmagadora na televisão. Joalheiro Existe a hipótese de que se o sistema estivesse funcionando bem, ele teria sido o vencedor do concurso de canto mais famoso do país.

Para garantir a integridade das informações, a TIM analisou as mensagens SMS faltantes e constatou “Quase 4,3 milhões de pessoas ultrapassaram o limite de 5 votos válidos, resultando em votos potencialmente válidos e não processados ​​no valor de Cerca de 2,2 milhões“. Mas não um pouco, mas a tal ponto que agora nos perguntamos: o que vai acontecer?

Festival de Sanremo 2024, reescrevendo o arranjo? a situação

A Agcom, por sua vez, verificou que a plataforma “É operado de acordo com os Acordos de Nível de Serviço solicitados pela RAI na concessão do Serviço de Televoto, que estipulam Processamento máximo de SMS por hora“foi selecionado com base nos fluxos de tráfego de versões anteriores.

lá Vencedor em Sanremo Então Angelina continuará sendo Mango, mas a Agcom entende “A RAI foi chamada a rever as especificações técnicas da plataforma de televoto, observando a capacidade de processar maiores fluxos de votos via SMS, a fim de evitar deficiências semelhantes no futuro, e de reportar as ações tomadas à autoridade.”.