Massa perde o rumo devido à ira dos Biancocelesti.

Massa não vivia um momento feliz ao fazer um retorno discreto (embora com alguns erros) no Empoli-Torino após um período ruim (não confirmado na Copa da Itália na Juventus-Lazio após dois erros no Real-Leipzig da Liga dos Campeões e na Fiorentina -Roma) ele que Ele não se convenceu no Sassuolo Milan. Mas Roque não o puniu e o nomeou para a partida no Olímpico. Vamos ver como foi o desempenho do apito da Ligúria ontem.

A história de Massa com Lazio e Verona

Massa já comandou os Biancocelesti 28 vezes e o resultado é este: 11 vitórias, 6 empates e 10 nocautes. Para o árbitro da Ligúria, há três tendências para a Lazio na atual temporada: derrota para o Milan; Lácio-Roma 0-0; 2 a 0 para a Juventus, em Turim, no jogo de ida das semifinais da Copa da Itália. Além de, Ele já apitou uma partida entre Lazio e Verona desde 22 de março de 2015. Naquela noite, os Eagles venceram por 2 a 0 graças aos gols de Felipe Anderson e Candreva. Por outro lado, foram 16 precedentes contra o time do Scala: 6 vitórias, 5 empates e outras tantas derrotas.

O árbitro avisou 8 jogadores

Com a assistência dos Assistentes Costanzo e Passeri junto com o Quarto Oficial Tremolada Para VAR Pairetto e AVAR DoveriO árbitro marcou oito jogadores: 38` Romagnoli (esquerda), 49` Casale (esquerda), 71` Duda (esquerda), 71` Luis Alberto (esquerda), 74` Cabal (esquerda), 86` Coppola (esquerda), 90` ` '+2' Nøslein (piso), 90'+4' Zaccagni (esquerda). Retorno: 1` pip, 4` sh.

Lazio-Verona, situações em câmera lenta

São episódios questionáveis. Aos 20 minutos, reclamações da Lazio por suposta falta do meio-campo ofensivo de Casale sobre Nusslin. Massa pensa e apita: o Olímpico não concorda. Aos 35 minutos, a Lazio pede pênalti: Guendouzi corre em direção ao gol e Serdar corta por trás, empurra e derruba no chão. Para Massa está tudo bem e os jogadores em campo protestam ruidosamente. O primeiro cartão amarelo foi dado aos 38 minutos para Romagnoli, que cometeu falta no meio do campo sobre Swiderewski. Aos 41 minutos, Cabal fez forte intervenção em Luis Alberto Mas o árbitro deixou. Aos 49 minutos, o time da casa também protestou contra a advertência de Casale, que fez com que Swiderski sofresse uma falta na camisa, e depois deixou um cartão amarelo no bolso após uma entrada feia de Serdar sobre Kamada. Aos 61 minutos, mais um erro de Massa. Felipe Anderson antecipa a presença de Folorunsho no desarme ao fazer contato claro com a bola. Mas o árbitro interrompeu a partida e apitou a falta em meio a protestos da multidão.

Aos 68 minutos, primeiro Suslov e depois Czachowa marcaram com força nas costas. Para Massa, foi falta nas duas ocasiões, mas ele não cobrou pênalti. Aos 71 minutos, Duda provocou Luis Alberto jogando a bola para ele e pedindo para ser afastado. Mas o espanhol aproveitou a situação e rematou para a baliza do meio-campo, surpreendendo Montepu. Para Massa, só conta a reação, não a cobrança de falta. Antes de permitir que os jogadores respondam, ele avisa os jogadores. aos 83' Possível handebol na grande área por Nusslin Na cruz de Hessai. Para Massa está tudo bem e desta vez fez uma boa escolha: o atacante do Verona pegou a bola com o peito. Aos 84 minutos, a Lazio voltou a pedir pênalti após erro cometido por Massa na entrada da área. Mas a ligação entre Cabal e Pedro acontece fora de linha. A decisão do árbitro foi acertada, mas o segundo cartão amarelo não foi dado ao lateral do Verona, que merecia a expulsão. Aos 90 minutos, Centonzi obstruiu Kamada, que entrava na grande área. O apito de Massa foi corrigido, mas o cartão amarelo do jogador do Verona (ainda) falta. Na recuperação, mais dois avisos para os protestos.

Para Marelli havia vermelho em Cabal

Luca Marelli explica isso. O especialista da DAZN parte do contato suspeito entre Serdar e Guendouzi, que gerou protestos da Lazio: “Serdar sobre Guendouzi? Há uma alta conexão, uma leveza impulsionada. Caso houvesse pouco contato, poderia ter havido intervenção do VAR. Francês Uma vez empurrado, ele se deixa cair na grande área. Escolha correta de Massa.” Em seguida, ele se concentra no episódio dos últimos minutos da partida entre Lazio e Verona. Cabal comete falta em Pedro na entrada da área. Massa apita para a cobrança de falta, mas não avisa o zagueiro Scaliger, que já o acertou. recebeu o cartão amarelo. Esta é a análise de Marelli: “Interpretação A falta está correta, foi fora da área e, portanto, nenhum pênalti foi marcado. No entanto, falta o segundo aviso, pois foi um ato potencialmente perigoso.”