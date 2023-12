Udinese-Sassuolo 2-0: notícias ao vivo ao vivo

Onde será realizada a partida: Estádio: Estádio Blue Energy

Cidade: Udine

Capacidade: 25.144 espectadores14h Fonte: Getty Images

Bem-vindos ao jogo ao vivo da 16ª rodada do Campeonato Italiano, Udinese e Sassuolo se enfrentam.14h

A Udinese vem de uma derrota pesada fora para o Inter por 4 a 0, e o Sassuolo também se recuperou de uma derrota fora para o Cagliari, resultando em um resultado de 2 a 1 para a Sardenha.14h02

Escalação da Udinese (3-5-1-1): Silvestri – Kabasele, Christensen, Perez – Ibosele, Lovric, Wallace, Bayrou, Camara – Pereira – Luca.14h07

Escalação do Sassuolo (4-2-3-1): Recomendações – Toljan, Erlich, Ferrari, Pedersen – Henrique, Poloka – Berardi, Thorstedt, Llorente – Pinamonti.14h08

Banco da Udinese: Okoye, Baddele, Masina, Zarraga, Success, Quina, Tekvevic, Ezebue, Kamara, Samardzic, Toffin, Bafundi.14h09

Banco Sassuolo: Bigolo, Cragno, Messouri, Molatieri, Bajrami, Cid, Casteljo, Volpato, Valasca, Leuven, Lipari.14h09

As escolhas de Cioffi: Uma surpresa com a presença de Samardzic no banco, com Lovric retornando ao time titular no meio-campo. Luca reforçou o ataque desde o primeiro minuto com apoio de Pereira. Na faixa da esquerda há espaço para Kamara, e Zemora no banco.14h11

Seleções de Dionissi: Thorsvedt joga no meio-campo ofensivo, enquanto na defesa Pedersen joga na faixa esquerda, Toljan na direita e Ehrlich e Ferrari no meio. Poloka confirmado no meio-campo ao lado de Henrique.14h14

Antes desta temporada, a Udinese havia conquistado uma vitória ou menos apenas uma vez na história da Série A nas primeiras 15 partidas do campeonato da temporada: na temporada 1961/62, ano em que terminou na 18ª colocação (última colocação) com o conseqüente da queda. Na segunda divisão.14h15

Sassuolo Udinese não é derrotado na Série A desde 17 de março de 2018 (1-2 em Friuli com gols de Fofana e Sensi e um gol contra de Adnan): Desde então, em 10 partidas, os friulianos venceram cinco e empataram cinco.14h15 READ Resumo, câmera lenta, placar, pontuação e notícias

1′ Começa o primeiro tempo do jogo Udinese x Sassuolo!15h01

5′ A partida começou aberta desde o início: as duas equipes se desafiaram sem restrições, jogando em ritmo acelerado desde os primeiros minutos. Por um lado Llorente e por outro Lovric parecem ter mais posse de bola.15h06

8′ Primeira explosão concreta de Sassuolo com Llorente servindo Thorstedt na área: o norueguês espera Perez, mas não preocupa muito Silvestri.15h08

13′ Aí vem a resposta da Udinese: uma excelente partida de Kamara, que lançou um cruzamento perfeito que Luca errou por alguns centímetros.15h14

17′ Após os primeiros dez minutos, o ritmo caiu drasticamente. Muitos erros e por isso um jogo muito fragmentado, com duas equipas em pleno estudo.15h19

20′ Cartão amarelo para Marcus Pedersen.15h21

25′ Após 25 minutos, o número total de chutes a gol é de 3: 2 para o Sassuolo, 1 para a Udinese.15h27

29′ A partida foi completamente bloqueada em meia hora. Muitos erros na gestão da posse e acima de tudo demasiado esforço na criação de oportunidades verdadeiramente dignas de nota.15h31

32′ O Sassuolo foi perigoso e em dois minutos chegou primeiro à bola com Llorente e com Pinamonti: em ambos os casos, Perez fez um bom trabalho ao fechar a bola com precisão e evitar mais problemas.15h33

36′ Meta! Udinese x Sassuolo 1-0 gol de Lorenzo Luca! Um cruzamento brilhante de Pereira que pegou com precisão o atacante da Udinese: Luca, sem pular, conseguiu antecipar a Ferrari e venceu Consili para fazer o gol inaugural. Dê uma olhada no perfil do jogador Lorenzo Luca15h39

39′ Problemas físicos de Andrea Pinamonti: A equipe médica do Sassuolo teve que entrar em campo para receber o tratamento necessário.15h40 READ Espanha-Portugal-Marrocos 2030 | Guerin Esporte

44′ A reação de Sassuolo não chegou. Há muita tensão em campo e isso certamente não ajuda o show. Vários erros e uma partida muito fragmentada.15h46

45′ Dois minutos de prorrogação foram concedidos.15h47

45’+2′ Fim do primeiro tempo da partida entre Udinese e Sassuolo, e Luca marca!15h49

A primeira metade não é muito divertida. A partida foi muito física, nervosa e agressiva em sua essência, às vezes um pouco demais. As duas equipes disputam pontos importantes e a tensão é palpável. O ritmo não é muito alto, os erros são muitos e a partida é fragmentada. Apesar disso, o gol chega e é da Udinese, principalmente graças a um cabeceamento preciso de Luca que colocou a Udinese com uma vantagem de um gol no intervalo.15h49

É necessária uma mudança em Sassuolo, com Casteljo e Bajrami que podem sem dúvida servir Dionissi, dada a esterilidade ofensiva demonstrada por Sassuolo na primeira parte. Mas na Udinese, Samardzic joga no banco.15h50

46′ Começa o segundo tempo da partida Udinese x Sassuolo!16h04

50′ Os problemas físicos sofridos por Pedersen obrigaram a equipe médica do Sassuolo a entrar em campo para receber tratamento.16h09

53′ Llorente tenta cobrar falta de longe, mas a bola sai ao lado do gol, à esquerda do gol defendido por Silvestri.16h13

55′ Meta! Udinese x Sassuolo 2 a 0 gol de Roberto Pereira! Movimento contínuo de Pereira que, graças ao rebote, enfrenta Consigli cara a cara: o uruguaio não erra e dobra o placar para os bianconeri. Confira o perfil do jogador Roberto Pereira16h16

57′ Substituição do Sassuolo, com saída de Daniel Poloka e entrada de Christian Volpato.16h16

59′ Cartão vermelho para Martin Bayro após forte desafio com Erlich.16h18 READ Torcedores da Sampdoria jogam dinheiro falso em Lotito e tensão aumenta: eis o porquê

63′ Com o acréscimo, Sassuolo entra em campo e fica perto de marcar com Thorstedt: cruzamento maravilhoso de Berardi para o norueguês que bate forte e erra de muito perto.16h22

67′ Oportunidade para o Sassuolo com Llorente cobrando uma bela cobrança de falta na entrada da área: mas os bloqueadores são bloqueados e a defesa da Udinese afasta sem muitos problemas.16h27

70′ Grande oportunidade para Sassuolo, que está perto de marcar com a Ferrari: Silvestri fez um bom trabalho ao bloquear e evitar o gol, com o placar de 2 a 1.16h28

71′ Substituição do Sassuolo, com saída de Marcus Pedersen e entrada de Samuel Mulatieri.16h30