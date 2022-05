Superbike, GP Portugal 2022: Razgatlioglu lidera os treinos livres, Bautista e Rea fecham

O Campeonato Mundial de Superbike está chegando Estoril Para a terceira rodada da temporada, que começa com o sinal Toprak Razgatlioglu. A pista portuguesa é historicamente amigável e o campeão mundial confirmou de imediato a sensação de assinar o melhor tempo no primeiro dia de testes: Um 1’36” 290 tem três décimos a menos que o recorde da prova na corrida. Para Razgatlioglu, é uma grande chance de redenção após o início do torneio sem vitória, tese também defendida por seu mentor Kenan Sofoglu; Em licença de um mês após um dente, O turco mudou sua maneira de trabalhar para treinar E a Yamaha trabalhou no R1 para aproximá-lo de suas demandas.

Para restaurá-lo requer cem por cento das capacidades técnicas e humanas A falha que o separa de Alvaro Bautista e Jonathan Rea, O segundo e quarto dia. Os Três Mosqueteiros parecem estar um passo à frente da concorrência em ritmo de corrida, mas também precisam ser observados Garrett Gerloff: Primeiro no TL1 e terceiro nas duas sessões combinadas, o Texas também encontrou um bom lugar no longo prazo e busca bons resultados. A propósito, o piloto da Yamaha GRT foi o único Não para melhorar seu melhor peito no FP2. Quem está atrás dele aqui? Michael RinaldiQuem carrega a segunda Ducati

Aruba no top 5 avançado Andrea Locatelli. Xavi Vierge marcou um bom sétimo, enquanto Loris Baz, Iker Lecuona e Lucas Mahias fecharam Os dez primeiros lugares.

Imediatamente entre os 10 principais nomes notáveis, como Alex Lowes e Scott Redding, com Axel

Estou cinco horas da manhã, mas o décimo terceiro no FP2 e juntos. Vinte Luca Bernardi, ausente devido à lesão de Roberto Tamborini. Desembarque Michael van der Mark que causou uma bandeira vermelha no TL1 alguns minutos depois: o holandês foi declarado inválido por uma fratura na cabeça do fêmur direita.