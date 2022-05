Vender está a um passo

o ultrapassando Funcionários. Não, não estamos falando do torneio, onde Milão A um passo de conquistar o 19º campeonato de sua história, o primeiro após 11 anos de jejum, mas futuro corporativo do clube. Paralelamente ao Scudetto, aliás, os rossoneri também parecem poder ganhar forma no rossoneri mudar de propriedade. Com muita surpresa no final.

Milão, não apenas a corrida do campeonato: mudança de propriedade está muito próxima, zombou Investcorp

E de acordo com o que foi aprendido da comunidade financeira e em particular de Il Sole 24 Ore, após o retorno que começou nas últimas semanas, Capital Redbird som Depois de vencer o fundo Investcorp em um sprint E ele está prestes a ser escolhido pelo Elliott Fund como o futuro proprietário do AC Milan, que lhe confia a continuação do caminho que visa devolver a empresa ao topo. cena internacional Após a recém-descoberta competitividade dentro das fronteiras italianas.

RedBird, treinador do Milan: potencial acordo de 1,8 bilhão de euros

Será a avaliação geral que Elliott e Redbird estão prestes a chegar a um acordo sobre 1.3 bilhõesmas também pode chegar a 1,8 graças a uma série de mecanismos que estão sendo identificados.

Da família Singer em particular Gordonfilho de Elliot Paul nº 1 que acompanha de perto a dinâmica relacionada ao Milan e que está na Itália nestes dias para ficar perto dos dirigentes e jogadores Nos dias de ScudettoNenhum comentário eloquente veio de lá, mas o negócio estaria, na verdade, um passo mais perto de ser definido.

A RedBird Capital é uma empresa de investimentos fundada em 2014 por Gerry Cardinale, ex-sócio da Goldman Sachse já atua no mundo esportivo, possuindo 85% do clube de Toulouse, Ligue 1.

Milão em direção ao ponto de inflexão: por que Elliott escolheu RedBird

O que levou Elliott, que deve ter uma participação minoritária, a preferir a RedBird à Investcorp, que apareceu pouco antes da Páscoa e imediatamente mostrou que queria levar a sério, não foi apenas a classificação mais alta que a empresa americana deu à empresa. Em troca dos 1,1 bilhão propostos por Mohammed bin Mahfouz acidentalmas os “dados de software” dos americanos.

Dos Estados Unidos, de fato, eles deixaram claro que queriam focar não apenas na sustentabilidade econômica do governo, mas também em manter o Milan em níveis elevados, enfatizando Os jogadores mais importantes, liderados por Rafa Liao.

Elliot também ficou impressionado com o entusiasmo demonstrado por RedBird pelo ajuste imediato do primeiro show enviado e considerado muito baixo pelos dirigentes rossoneri, que, por fim, não gostaram do ultimato que havia chegado da frente árabe nas últimas semanas quando, após o fim da singularidade em abril e o feliz desfecho Para due diligence, Elliott levou algum tempo para avaliar a viabilidade da proposta da Investcorp, principalmente no que diz respeito à parte referente ao potencial financiamento.

