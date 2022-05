A Itália venceu sua primeira partida contra a Croácia no segundo tempo

Florença– A seleção italiana comandada por Davide Mazzanti estreou na temporada no Palazzo Wani, em Florença, enfrentando a feroz Croácia no primeiro dos quatro amistosos programados nos últimos dias. Nesta ocasião, o técnico italiano perdeu todos os atletas de Congliano e Monza, que recentemente concluíram a final da Série A. Sem jogadores do calibre Egonu, De Gennaro, Gennari, Orro e Danesi Prosceniio para jogadores como Perinelli, Degradi Perinelli, Bonifacio, Perinelli, Nwakalor, Squarcini, Diop e Guerra que certamente não vacilaram e serão úteis neste longo verão. Time nacional. A vitória da nossa seleção veio no intervalo, o jogo e não poderia ter sido de outra forma, foi estressante em alguns momentos mas no final encontramos a ideia de vencer por 3-2 (25-22, 19-25, 25-15, 23-25, 15-13) Mazanti forneceu bons indicadores para a continuação da temporada.

A partida anterior foi muito emocionante quando Wani Di Filippo, financiador e promotor da construção da usina, foi homenageado com uma conferência que contou com a participação da subsecretária de Esportes Valentina Vezzali, do presidente federal Giuseppe Manfredi e do prefeito, entre outros. De Florença Dario Nardella. As mais altas autoridades políticas da Toscana e da Vipav em nível nacional e local estiveram presentes na sala.

Nas arquibancadas, mais de 2.000 torcedores coloriram as arquibancadas das novas instalações, incluindo a subsecretária Valentina Vezzali, o chefe do Departamento de Esportes Michel Sicioli e o Conselho Federal.

Em sua primeira aparição como campeão europeu diante da torcida italiana, Malinov e seus companheiros perseguiram seus adversários de longa data no primeiro set, apenas para encontrar uma ultrapassagem na final. O segundo intervalo foi diferente, pois a Itália cometeu vários erros e os croatas dominaram a partida.

Cenário invertido a partir do terceiro set, as meninas Mazzanti imediatamente encontraram um bom ritmo e não havia nada a fazer para a Croácia. Após a luta do quarto grupo, Itália e Croácia deram vida a um longo Q&A, que terminou a favor dos convidados. Grande equilíbrio também no tiebreak, com as meninas Mazanti vencendo (15-13).

Como titular, o técnico italiano Malinov alinhou nos dribles, contra Noacalore, Degrady e Perinelli no elenco, e o pivô de Chirichella e Bonifacio, Fresino. Durante a partida, eles fizeram sua estreia em campo com a camisa azul de Squarcini e Diop.

Sorri no início da partida pela Croácia, enquanto a equipe tricolor lutava para acelerar o ritmo (8-12). A vantagem das meninas Mazzanti não foi desencorajada e eles voltaram ponto a ponto (25-22).

No segundo intervalo, o equilíbrio continuou até (11-13), depois a Itália sofreu um passe vazio e os adversários aproveitaram a oportunidade (19-25).

A reação azul não foi longa, pronta através de Chirichella e seus amigos voaram para (6-1). A diferença inicial afetou os ombros da Croácia, e as meninas Mazanti que venceram graças a um ás de Squarcini (25-15) nunca se preocuparam.

O quarto set foi muito equilibrado, nenhuma das equipas conseguiu assumir a liderança e assim a igualdade continuou (21-21). Os croatas encontraram um trecho muito importante (21-23) e na primeira bola útil fecharam (23-25).

O confronto acirrado continuou no tiebreak, e Itália e Croácia empataram até (8-8). O ás de Squarcini permitiu que o blues se estendesse (10-8), mas os adversários não desistiram (10-10). Na final, a seleção italiana saiu na frente (13-10), depois viu a vantagem diminuir (13-13), mas conseguiu vencer (15-13).

Itália e Croácia voltam a se enfrentar amanhã no PalaEstra em Siena (20h30).