WEC | 8 Horas Portimão: Toyota novamente, Ferrari resgatada em GT Pro – Sport GT

Três dígitos entre os protótipos e aniversários WEC da Toyota que são celebrados e homenageados da melhor maneira possível. Dois hipercarros japoneses realmente comemorados em dobro Oito horas de Portimão, a segunda rodada do Campeonato WEC. Abaixo estão os detalhes das quatro temporadas no início.

Hyper Car – Tanto Alpine quanto no spa tiveram problemas com meus dois Toyotas. Lapierre defendeu a primeira posição, e no início da corrida a direção do carro francês mais rápido se consolidou, mas ele teve que parar por várias paradas contra a Toyota, que é capaz de resistir a períodos muito mais longos. Do muro baixo, os dois hipercarros japoneses trocaram de posição na pista, mas no final Buemi na linha de chegada está à frente de Lopez.

A primeira aparição complexa de Glickenhaus. Durante a dublagem, Ryan Briscoe bate em dois GTs, um Aston Martin e um Porsche. Ambos retiraram-se, enquanto em Glickenhaus repararam os estragos ao completar a corrida 54 voltas atrás dos vencedores para cortar quilómetros à frente do próximo tempo agendado em Monza, pista onde Glickenhaus já fez testes.

LMP2 – Domine a Juta Sport com os dois carros que disputaram vitórias categóricas no sprint. O favorito da casa Antonio Felix da Costa venceu Tom Blomqvist por cinco voltas da bandeira quadriculada com uma ultrapassagem suave na Curva-5, uma curva de 180 graus que termina em linha reta paralela às boxes, mas vai na direção oposta. Outro Oreca, a United Autosports, completa a plataforma.

GTE Pro – A recuperação da Ferrari após um spa com o casal Calado-Pier Guidi que liderou a maior parte da corrida à frente do 488º Twin de Serra-Molina. A melhor maneira de Calado de comemorar seu 32º aniversário. O Porsche 911 foi derrotado e Esther, Janney e Christensen foram confiados ao pódio.

GTE-AM A Ferrari está mais uma vez no topo e para grande satisfação de Setlar, com seu primeiro sucesso no WEC. O trio da equipe de La Corte, Foucault e Sernagioto, com a ex-Ferrari Drivers Academy muito boa na final para se defender dos ataques do Porsche 911 do trio Beira Cairoli Perfetti que chegou a 5,8 da Ferrari. Terceiro lugar para 488 da AF Corse of Fisichella, Castellacci e Flohr, que teve que consertar o carro por não perceber um sistema full-track perfeitamente amarelo.