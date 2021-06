Mercado de Milão: o Giroud mais próximo, um novo empréstimo para Dalot e Diaz. Maldini trabalhando em vendas | Notícias

Diminuindo a distância entre o atacante e os rossoneri, que também está pensando em De Paul. escala de saída e leo

Estes são dias ocupados Casa milan, A direção rossonera faz planos para a próxima temporada da equipe Pioli, que é a primeira com a Champions League em muitos anos. Meta Maldini e Masara É levantar a barra e depois de comprar Minyan Em vez de Donnarumma e o próximo resgate para Tomori Do Chelsea, há tantas peças para consertar que eles estão trabalhando nelas há dias.

conversa mais quente sobre Olivier Giroud Que agora é um acordo sobre o noivado em breve. O atacante francês, porém, deve se libertar de Chelsea Com quem ele acabou de renovar oficialmente, enquanto eliciava a promessa de poder deixar Londres parâmetro zero ou menos compensação. O atacante, independente das circunstâncias de Ibrahimovic, que acabará por recomendar a chegada de um atacante mais jovem para cursos ofensivos, é o primeiro alvo do ataque.

Mas, ao mesmo tempo, Maldini e Massara também estão trabalhando para garantir os principais jogadores da temporada que acaba de terminar, Dalot e Ibrahim Diaz. Ambos emprestados pelo Manchester United e pelo Real Madrid respectivamente, a administração rossonera está trabalhando exatamente na mesma solução para a próxima temporada, já tendo garantido a aprovação do Real e de Ancelotti para o meia-atacante. Em vez disso, a capacidade do lateral português de jogar como lateral em ambos os lados convenceu o Milan a fazer uma nova tentativa de colocá-lo novamente à disposição.

Defina o nó relacionado ao meio-campista, mas novamente nas letras. A vontade do clube é dar um jogador de qualidade no meio de campo ao Pioli e Rodrigo de Bol A Udinese é um perfil interessante, mas primeiro temos que entender como a situação se desenvolverá Calhanoglu. Há um embaraço com o Atlético de Madrid, ele chegou perto do argentino na medida em que o vencimento do contrato turco. Os próximos quinze dias serão cruciais a esse respeito.

Porém, na sede rossonera, também estão em andamento as saídas com as quais deve chegar mais tesouro para as operações. Diego Laxalt Ele está a um passo de se despedir e voar para o Dínamo de Moscou, enquanto os caras mais quentes estão agora Hogg e Leo. As preocupações do jogador norueguês do campeonato alemão foram registradas com Wolfsburg e Leverkusen na primeira linha, enquanto o Wolverhampton está sempre presente no atacante português do Mendes. As encomendas dos rossoneri são de 15 milhões para os escandinavos e pelo menos 25 para os lusitanos.

Na defesa, no entanto, eles devem ser vigiados Romagnoli e Caldara. O capitão rossonero perdeu o emprego e também pode sair com uma oferta adequada, enquanto o central, após dois anos de empréstimo infeliz ao Atalanta, será avaliado por Pioli para saber se o mantém no time ou busca uma nova aventura.