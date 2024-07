Contribuição de Prometeia Associação, centro de pesquisa holística para uma empresa de consultoria

Na área do euro, a dívida pública em relação ao PIB começou a ser reduzida em todos os países onde a dívida atingiu valores elevados, Acima de 100%, como Bélgica, Portugal e Espanha (a Grécia não é considerada porque está sujeita a restrições do programa de ajuda financeira até meados de 2018).

A mudança de trajetória ocorreu a partir de 2013, no início do atual ciclo expansionista. De acordo com as nossas expectativas, esta redução deverá continuar nos próximos anos, ainda que lentamente, porque os factores que a impulsionam – crescimento nominal e baixas taxas de juro – poderão esgotar parcialmente o seu contributo positivo.

Na verdade, a variação da dívida em relação ao PIB é determinada por: Saldo orçamental primário em relação ao PIB; O impacto negativo dos retornos sobre os estoques acumulados de títulos públicos; O efeito positivo do denominador, ou seja, a evolução do PIB nominal; Ajuste do fluxo de estoque, que registra as operações financeiras de um estado, como privatização ou avaliação de estoque.

Quais são especificamente os elementos que impulsionam a redução da dívida nos países mencionados?

em Bélgica A dívida diminuiu principalmente graças ao crescimento nominal, que sempre proporcionou um impulso positivo desde 2010, enquanto o peso da dívida se estabilizou em torno de dois pontos do PIB.

em Portugal A mudança no rácio dívida/PIB começou após a saída do programa de ajuda em 2014, e esperamos que continue nos próximos anos, graças à manutenção do saldo primário em cerca de 2,6% do PIB, num contexto de bom crescimento económico.

em Espanha A dinâmica dívida/PIB beneficiou da forte recuperação do crescimento nominal desde 2014. Este efeito positivo está também ligado à descida contínua das taxas de juro de mercado. Por outro lado, o equilíbrio primário não se fortalece para não conduzir a uma depressão na fase cíclica da consolidação fiscal: portanto, a redução da dívida em relação ao PIB permanece globalmente modesta.

paraItália O impulso para a redução da dívida advém da manutenção do excedente primário em cerca de 1,8% do PIB, em média, para os anos esperados de 2018-2021. Mas este efeito contradiz as condições desfavoráveis ​​do custo da dívida, cujo efeito negativo anula o contributo positivo do aumento do PIB.

No final de 2017, a dívida pública por cidadão ascendia a 37.380 euros em Itália, que compara com 39.848, 24.582 e 23.546 euros na Bélgica, Espanha e Portugal, respetivamente..

