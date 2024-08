Lego, uma montanha de plástico para gerar uma torrente de lucros

Bem-vindo ao Outlook, o boletim informativo do Repubblica que analisa economia, finanças e mercados internacionais.

O que sei sobre mercados financeiros e economia aprendi trabalhando em uma das principais bolsas de valores da Piazza Affari, empresas que compram e vendem títulos em bolsa para grandes investidores. Levei-o comigo quando me tornei jornalista no La Repubblica, onde, entre outras coisas, cobri grandes investigações e escândalos como o escândalo da Parmalat, ajudando a expor as suas demonstrações financeiras falsas. Todas as quartas-feiras falaremos sobre empresas cotadas e não cotadas. . Sobre personalidades, instituições, escândalos e investigações relacionadas com este mundo. Se você quiser me escrever, meu e-mail é [email protected].

Boa leitura

Walter Galbiati, vice-diretor da Repubblica

Já se passou quase um ano desde setembro passado, depois que o grupo tentou tornar sua indústria mais sustentável Lego anunciou Comente sobre os planos para fazer tijolos usando garrafas de bebidas recicladasPorque o novo material, além de pior, teria causado mais emissões de carbono.

Ao fazer isso, ele reafirmou seu amor porAcrilonitrila Butadieno estireno (Abs), produto à base de petróleo que garante não só a indestrutibilidade dos tijolos, mas também um fluxo contínuo de lucros.

Uma torrente de lucros. Aliás, o grupo encerrou o primeiro semestre deste ano com rotação Com um valor de 31 mil milhões de coroas dinamarquesas, equivalente a 4,16 mil milhões de eurosAssim, cada dez euros arrecadados transformam-se em dois lucros, e o resultado final é de 6 mil milhões de coroas, ou seja Lucros de 800 milhões de euros.

Os lucros cresceram em 16% Em comparação com o mesmo período do ano passado, enquanto RResultado operacional 26%Atingindo um recorde de 8,1 bilhões de coroas (1,09 bilhão).

Cenário. Lego fez isso Melhor que o mercado de jogos Que caiu 1% e nenhum dos seus concorrentes globais registou números igualmente bons. No final de junho Hasbro A receita caiu 21%, para US$ 1,753 bilhão Mattel De 1% a pouco mais de um bilhão.

Plástico indestrutível. Os plásticos garantem muitos lucros e continuam a ser o core business do grupo, apesar do CEO Nils Christiansen Está a fazer o seu melhor para conseguir melhorias parciais na sustentabilidade: “Estamos muito satisfeitos com o nosso forte desempenho no primeiro semestre do ano. Observámos um crescimento de dois dígitos tanto na primeira como na última rubrica orçamental e registámos progressos significativos. aumentando a quantidade Materiais sustentáveis usados ​​em nossos produtos.”

Cálculo ABS PET. Atualmente, o grupo continua a utilizarAcrilonitrila Butadieno estirenoo que requer Dois quilos de petróleo para fazer um quilo de tijolos.

Tim BrooksAnunciado o chefe de sustentabilidade da Lego Tempos Financeiros O PET reciclado, por ser mais macio que o ABS, requer componentes adicionais para garantir segurança e durabilidade semelhantes às do plástico existente, bem como grandes quantidades de energia para processá-lo e secá-lo.

Métodos alternativos. Assim, rejeitar a empresa Lego e tentar reduzir o seu impacto no ambiente através de outras medidas, como 1) Produção de tijolos através de Uma mistura de fósseis virgens e outras matérias-primas renováveis E recicladoComo óleos comestíveis ou vegetais usados: o uso dessas fontes sustentáveis ​​é coisa do passado De 18% em 2023 para 30% no primeiro semestre Este ano, com o objetivo de adquirir no futuro cada vez mais matérias-primas sustentáveis, em vez de utilizar materiais fósseis virgens.

2) Outro compromisso, relançado com o relatório semestral, é: Redução das emissões de gases com efeito de estufacujos objetivos foram definidos não só para a própria Lego através de um plano de incentivos aos seus colaboradores, mas também aos seus fornecedores.

3) Finalmente, o grupo iniciou um programa Colete tijolos usadosnomeado Repetições de Legoestá disponível em cada vez mais países e é capaz de permitir que quem usa produtos Lego evite que eles acabem no lixo.

Novas fábricas antigas. Porém, na realidade, a Lego ainda constrói suas fábricas com tecnologias ultrapassadas, uma delas no mundo Vietnã E o outro em Virgínia (EUA), que serão inauguradas em 2025 e 2027 respectivamente, e está ampliando sua capacidade de produção nessa lista. México, Hungria e China.

Eles foram abertos 41 novas lojasincluindo A Jacarta É o maior do Sudeste Asiático e novo Centro de distribuição regional europeu na Bélgica.

Mas o verdadeiro desafio que as empresas enfrentam são os produtos digitais. Em 2010, a Lego tentou lançar sua própria plataforma de jogos online Mundo LegoMas sem sucesso, tanto que foi fechado depois de apenas dois anos por não ter alcançado os resultados esperados.

No entanto, eles tiveram mais sorte Parceriascomo aqueles que têm guerra nas estrelas ou Harry PotterO CEO pretende continuar neste caminho. Ele acrescentou: “Continuaremos a nos desenvolver no mundo digital”. Christiansen. “Não é novidade para o Grupo Lego celebrar parcerias e acordos de licenciamento, e é claramente a nossa ambição fazer mais.”

Indique a operação realizada com Jogos épicosO que há com você quinze diasÉ uma iniciativa que a empresa diz já ter alcançado digitalmente Mais de 80 milhões de usuários. Espera-se que uma nova linha de jogos seja lançada em outubro, combinando o jogo digital com o jogo físico tradicional.

Afinal, é uma sinergia perfeita, porque Família Kirk Christiansendono de lego, Investiu US$ 1 bilhão na Epic Games há dois anos.