Desconto de 3.000 euros no Tesla Model 3 e Y

3 mil euros de desconto no Tesla Model 3 e Y: a marca de Elon Musk vai reduzir os preços das variantes de tração traseira dos seus carros mais populares a partir de 27 de agosto.

Desconto de 3 mil euros: Modelo 3 a partir de 38.890, Modelo Y a partir de 39.690

Era esperado: depois de uma primeira parte do ano fraca em termos de vendas, a Tesla está seguindo seu próprio caminho. Olhando mais de perto as listas de preços, À luz da ausência de incentivos estatais nesta fase. Um comunicado de imprensa oficial anuncia que “Obrigado Recompensas Teslaos clientes na Itália podem comprar um Modelo de impulso traseiro 3 A partir de 38.990 euros. Ou um Modelo YTração traseira A partir de 39.690 euros. Este incentivo, concebido especificamente para clientes italianos, começa na noite de 27 de agosto Expira em 30 de setembro de 2024. O bónus de 3.000€ da Tesla é aplicado diretamente no preço de venda, sem quaisquer outros requisitosUm desconto semelhante foi oferecido nos últimos meses a clientes que reservaram um carro Tesla com incentivo governamental. Mas sem poder aproveitar Por causa das muitas perguntas

Elon Musk, dono da Tesla.

Vendas baixas? Claro: “Representamos 29% do mercado de veículos elétricos a bateria”.

No comunicado, Tesla insiste em um ponto: refutar os rumores que cercam a marca Em crise em termos de vendas: “De janeiro a junho, Tesla acumulou A Crescimento superior a 18% na Itália Em comparação com o mesmo período do ano anterior. Além disso, o Model 3 e o Model Y, dois dos quatro modelos que compõem a linha Tesla, não só lideraram o ranking entre os veículos elétricos mais vendidos do período. Mas eles eram Veículos mais vendidos de todos os tempos – Levando em consideração todos os motores – Em seus setoresEste é um resultado sem precedentes na Itália. A este cenário soma-se outro resultado importante do primeiro semestre: na Itália, 29% do mercado de carros elétricos É representado por Tesla. Quase um em cada três carros elétricos registrados era um TeslaOs valores reais são retirados no final do ano: veremos então se 2024 é um ano positivo ou não.