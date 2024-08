Fiat Multipla 2025: Um vídeo revisando como será o carro Anti-Dacia?

Fiat Multipla 2025 Está cada vez mais perto. Já se passaram cerca de 8 meses desde a sua estreia e é claro que rumores e atualizações sobre as características deste tão esperado modelo se multiplicam na web que, como dissemos em nosso artigo anterior, A Fiat tentará dar à Dacia uma séria corrida pelo seu dinheiro.

Assim poderia ser o carro anti-Dacia por excelência: o Fiat Multipla 2025

Lembramos que o Fiat Multipla 2025, atualmente também conhecido como Fiat GigaPandacompartilhará a estrutura e muitos componentes estruturais com a última parte Citroën C3 Aircross e novo Opel Frontera. Este novo modelo Fiat também foi pensado para famílias numerosas e deverá medir cerca de 4,40 metrosExpansão da oferta elétrica da Fiat.

Lembramos que o futuro Fiat estará disponível nas versões de 5 e 7 lugares. Além disso, espera-se também Fiat Grande Panda Versões 100% elétricas e híbridas que serão o nível de entrada da linha. Assim, os compradores terão que escolher entre capacidade de transmissão e motor elétrico. Enquanto aguardava a apresentação oficial do Fiat Multipla 2025, o carro foi visualizado em imagem “pixelada” durante o evento A partir de 11 de julho. Esta imagem contribuiu para despertar a curiosidade sobre este modelo, cujo nome oficial ainda não foi confirmado.

Lembramos que este modelo, que será fabricado na plataforma de carros inteligentes Stellantis, será produzido no Norte de África, concretamente na fábrica da Stellantis em Kenitra, Marrocos, onde, além do Citroen Ami, Novo Fiat Topolino. O carro será substituído Fiat Type Na gama da empresa italiana como o novo topo de gama da marca que recordamos como o best-seller do grupo a nível mundial.

Falando em Fiat Multipla 2025, mostramos aqui um vídeo de apresentação do canal do YouTube Adorável1 O que antecipa o que deverão ser amplamente consideradas as linhas de design do futuro modelo da grande montadora italiana e que certamente será falado por muito tempo nos próximos anos e que provavelmente será um dos carros mais vendidos entre os presentes na gama mundial da marca Torino do grupo Stellantis.