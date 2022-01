Os mercados de ações europeus ainda estão em declínio, os mercados estão esperando pelo Fed-Corriere.it

Tensões geopolíticas na frente ucraniana, tensão crescente aguarda Indicações da Reserva Federal sobre as taxas de juro e, por último, mas não menos importante, a incerteza quanto à eleição do futuro Presidente da República, vezes a Bolsa de Valores de Milão, que registrou queda de 4% e no final da sessão conquistou o título de pior centro financeiro da Europa. O índice Stoxx 600, que compila as principais ações listadas na Europa, fechou em queda de 3,6%, o que equivale a uma perda de 386 bilhões em capitalização perdida em uma sessão.

Wall Street está se recuperando e fechando positivamente As bolsas de Nova York quase caíram (o Nasdaq perdeu mais de 4,5%) e depois recuperou tudo na última sessão e conseguiu fechar em território positivo. O ponto de virada foi nas últimas duas horas, quando as listagens ganharam força e recuperaram perdas e ficaram positivas. Assim, o Dow fechou em alta de 0,30%, a 34.466,67 pontos, e o Nasdaq subiu 0,63%, a 13.855,13 pontos. Enquanto o S&P 500 ganhou 0,33%, a 4.4012,33 pontos.



O confronto na Ucrânia afeta as listas de preços A tensão prevaleceu nas bolsas de valores. Além dos pontos de interrogação criados pela política monetária, que serão modificados pela próxima decisão do Federal Reserve sobre taxas de juros, para cancelar as listas acima de tudo A possibilidade de um confronto armado na Ucrânia, com a escalada das tensões entre os Estados Unidos e a Rússia, que já estouraram nas últimas horas.. Existe um risco na azáfama da Bolsa de Valores de Moscovo (-6% Moex Index), através do aumento maciço dos preços do gás em Amesterdão (€ 92,6 por MWh, +17%) e da dupla correcção de ambos Nasdaq pela Standard & Poor’s em Wall Street.

Praça Avariana Nesse clima geral, para Avary Square, também há incerteza sobre o nome do futuro Presidente da República, mesmo que por enquanto Os operadores acreditam na possibilidade de “atualizar” Mario Draghi no Quirinale. O efeito cupom para Enel e Snam pesou 0,39% no índice de Milão. As vendas não Nenhuma das manchetes foi poupada, começando com o setor automobilístico ‘galáctico’ de Agnelli com Stellantis (-7,4%), Iveco (-7,1%), Cnh (-6,6%). DiaSorin (-5,7%) mencionou o dia em que o CEO Carlo Rosa foi acusado de um suposto crime de insider trading. Os danos foram limitados a instalações como Italgas (-1,3%) e Bolognese Hera (-1,4%) Que, como todos os outros títulos do principal índice da Bolsa de Valores de Milão, fechou em território negativo. Também vermelho para a Eni (-3,2%) anunciado pela Listagem na Bolsa de Valores de Oslo da subsidiária Var Energi AS, Tim (-2,5%) Que nos últimos dias nomeou Pietro Labriola como o novo CEO. UniCredit (-2,5%) também esteve sob as lentes durante todo o dia e uma sessão para esquecer Para Azimut (-5,7%), Pirelli (-5,5%), Inwit (-5,4%), Tenaris (-4,9%). Fora da lista de preços principal, use o preço eletrônico (+48,6%) Após iniciar negociações exclusivas com o Najma Group, empresa de investimentos em Dubai e ex-acionista do grupo de e-commerce. READ Vamos recarregar os ladrões

Moeda estrangeira e matérias-primas Em termos de câmbio, O euro é igual a 1,1313 dólares (a partir de US$ 1,1345 na sexta-feira) e 128,84 ienes (129,06), enquanto o USD/JPY atingiu 113,88 (113,765). Por fim, o petróleo também caiu junto com o WTI em março para US$ 82,5 (-3,2%) e Brent US$ 85,6 (-2,7%).

