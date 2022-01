Giornata Mondiale dell’Istruzione: a scuola di Ocean Literacy

Il tema della giornata dell’Istruzione é “Cambiare rotta, transforme l’istruzione” e a Comissão Oceanográfica Intergovernamental dell’Unesco apresenta “A new blue curriculum: Toolkit for policymakers”, o novo toolkit pensado para offrire a decisirità Education policy , ricerche, caso de estúdio e metodologia para inserir nos programas escolares l’Ocean Literacy

EU’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proclamato por oggi la Giornata Mondiale dell’Istruzione. Em questo contesto la Comissão Oceanografica Intergovernativa dell’Unesco ha chiesto a gran voce di introdurre l’Ocean Literacy, l’educazione all’ocean, all’interno dei programmi scolastici in tutto il mondo per diffondere l’Abc della conoscenza del mare. La richiesta viene ribadita da Francesca Santoro, Specialista di Programma della Commissione e promotrice in Italia del Decennio delle Scienze del Mare para o Sviluppo Sostenibile (2021-2030). Alla luce dei cambiamenti del mondo scolastico causati dulla pandemia e con un occhio sempre vigile sui temi dedicati alla salvaguardia dell’oceano, la Commissione Oceanografica Intergovernativa apresentou “A new blue curriculum: Toolkit for policy makers”, pervore il politici e autorità strumenti educative strumenti , richerche, case di studio e metodologie para inserir nos programas escolares l’Ocean Literacy.

Gli obiettivi aprovação

“Decennio del Mare” al via anche in Italia, il primo evento a Milano L’obiettivo è introdurre nelle scuole il “curriculum blu”, um percorso di formazione e sensibilizzazione a 360 gradi legato all’ocean sia per form le nuove generazioni dal punto di vista cientifico ma anche far sì scino che una covilupien at del cambiamento, prendendosi cura del Pianeta. A égua produz dal 50 all’80% dell’ossigeno che respiramo, controlla o clima global e tem um ruolo crucial para o ponto de vista econômico, basta pensar que se l’oceano fosse un Paese srebbe la settima potza mondiale. READ Más notícias para os clientes da Poste Italiane

La parola all’esperto aprovação

Ocean&Climate Village, il mare chegando em città Abbiamo raggiunto Francesca Santoro, Specialista di Programma della Commissione e le abbiamo chiesto perché é tão importante para entrar na escola una didática dedicada exclusivamente a toda a educação no oceano: principalmente em contesti non formali ou attraverso progetti specifici il nostro obiettivo è tarifa no modo che diventi parte integrante dei programmi scolastici. Ci rendiamo to che sarà un process lungo che richiederà la capacità di lavorare in maniera diversa a seconda del paese in cui troveremo ma sappiamo anche che abbiamo il Decennio delle Scienze del Mare delle Nazioni Unite che al durerà quest fine 2030. di lavorare assieme ai governi, a pedagogisti a scienziati del mare e esperti di scuola per segnare un vero e proprio cambio di passo. Vorremmo che si parlasse di mare non solo durante le ore di scienze ma che si potsse parlare di mare e di ocean in maniera interdisciplinare. As questões relativas à tutela da égua não podem ser afrontadas apenas considerando uma aplicação científica. Basta pensar em todas as perguntas legadas sobre os efeitos dos efeitos da mudança climática e aumentar o aumento das éguas das migrações e da economia”.

Le scuole azul Ma esistono già esempi virtuosi che mirano in this direzione ed è la stessa Santoro che ci ha dato qualche esempio da cui parte per provare a sviluppare anche in Italia Ocasião questo tipo di progetti: ” la tro ie obe altro ogé giornata internacionale dell’istruzione è di sottolineare che esistono già iniziative che lavorano per portare più “mare” a scuola. Parlo a esempio della rete delle scuole blu, nata in Portogallo e ora present in Europa e anche nei paesi di enverbe le sponde dell’oceano Atlantico. Le scuole blu so scuole che scelgono di lavorare su un tema legato all’oceano, dell’inquinamento de plastica alla pesca sostenibile, assieme alla cittadinanza ai portatori di interesse e alla comunidade científica de anticipii trendando unidento ESCO’ . Ecco la nostra proposta si immagina una scuola mais connessa alla socialetà, un’apertura maggiore che dovrebbe portare a considere anche luoghi diversi dagli edific scolastici per portare avanti percorsi di apprendimento. Nesta direção, você vai altro progetto a cui come UNESCO stiamo lavorando, la creazione del primo asilo della laguna. Un asilo basato sui principi dell’outdoor education, della biofilia e della intelligenza naturalistica. Il nostro asilo della laguna aprirà a Venezia a settembre 2022” READ Salário mínimo, o ponto de inflexão começa no nível europeu