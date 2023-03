Alfa Romeo Giulia e Stelvio 2023: há “portas abertas”

Eles chegam a negócios – sábado 11 e domingo 12 de março de 2023Fim de semana da Tribo Alfa Romeoas “portas abertas” das concessionárias italianas dedicadas aos carros novos Alfa Romeo Giulia E Alfa Romeo Stelvio 2023. A nomeação é acompanhada por uma nova campanha de mídia e um novo comercial de TV.

Poucas atualizações – estilização de Julia e Stelvio (aqui Para saber mais), apresenta muitas inovações, incluindo a introdução de Luzes de matriz LED completasbem como o inédito Kit de ferramentas digitais Visível em uma tela de 12,3 polegadas e um novo sistema multimídia.

Gasolina ou diesel – EU os preços A lista de preços começa em 47.050 euros para julia e quem 53.150 euros para Stelvio, tanto em Super trim quanto com o motor diesel 2.2 de 160 cv. Os clientes podem escolher entre um motor turbo 2.2 diesel de 160 cavalos (tração traseira) e 210 cavalos (ligado ao sistema de tração integral Q4) e um motor turboalimentado. gasolina 2.0 280 HP com tração integral Q4. Todas as versões estão associadas a uma caixa automática de oito velocidades. Cinco níveis de acabamento estão disponíveis: Super, Sprint, Ti, Veloce e Competizione.

O preço cai em parcelas Escolha de soluções financiamento Você pode obter o FCA Bank Desconto na tabela de preços. Por exemplo, no Giulia MY23 2.2 Turbo diesel 160 Competizione, o preço de tabela passa de 58.550 para 52.795, sem entrada e com 60 prestações mensais de 649,50 euros (sem despesas de cobrança de 3,50 euros/prestação), última prestação restante (igual ao valor futuro garantido) de € 28.761,13.

