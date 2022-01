Contador de descontos e nota fiscal eletrônica: o que a autoridade tributária fará agora

Parece que 2022 quer repetir Escala de Renda Como instrumento de combate à evasão fiscal: Foi o que se leu em vários parágrafos de relatório do Ministério da Economia. Para utilizá-la, uma “arma” adicional será fornecida pela nota fiscal eletrônica para controlar as compras mais caras do contribuinte.

Fatura Eletrônica para Escala de Renda

No O único 24Ore relatado “ Necessidade de dar atenção a informações do cadastro tributário que indiquem capacidade de poupança incompatível com a receita declarada Em poucas palavras: dependendo do tipo de despesa, o fiscal pode rastrear a receita e entender se aquela compra específica é compatível com o dinheiro que você tem. É por isso que falamos sobre o retorno em um estilo de lucro em grande escala, que “funciona” no que se refere ao que resulta em Nota Fiscal Eletrônica, Principalmente para compras de determinado valor.Assim, o documento pode descobrir dados sobre a natureza, qualidade e quantidade dos serviços faturados. Será possível fazer uma avaliação concreta se o objeto do serviço se enquadra naqueles que são uma manifestação da capacidade de gastar. ‘, compreensível do ponto de vista do consumo e também do ponto de vista dos investimentos, bem como a capacidade de combinar informações com outros dados, como os dados imobiliários.

Se usado com cautela, o medidor de lucro é uma das ferramentas mais válidas usadas pela gestão financeira. “s E que o contribuinte gastou, significa que ele ganhou primeiro “. O que tem levado muitos políticos a não aceitar essa ferramenta de boa vontade é mudar os dados que aconteceram no passado, como a ideia de fazer uso dos valores do Istat. Como discutimos na Giornale.it, o objetivo será definir claramente a capacidade real de contribuição dos cidadãos e lançar quaisquer cheques Com uma diferença de mais de 20% entre a renda declarada e reconstituída. Na verdade, o IRS visa fazer melhor uso do potencial não divulgado das Contas Correntes do Superanagrafe com base em cinco dados principais: o saldo no início e no final do ano, a soma dos movimentos de entrada e saída e o estoque médio.

Preocupação com a privacidade

Desta forma, deverá ser possível definir melhor os rendimentos “negros”, mesmo que não sejam traduzidos em consumo e para os quais os dados já expressos no registo tributário serão tidos em consideração pelas autoridades fiscais. No entanto, como escrevemos, o fiador da privacidade definiu cotas muito específicas que exigem acesso limitado aos dados integrados e que as informações só devem ser usadas após o início das auditorias fiscais. Além disso, deve haver mais restrições apenas quando os dados estiverem relacionados à atuação de advogados e contadores profissionais se empenharem na análise das informações que serão enviadas ao fisco. Assim, a tentativa do fiador da privacidade é tentar proteger e garantir a segurança do banco de dados do faturamento eletrônico. Até o momento, mais de 2 bilhões de conexões de compra passam pelo banco de dados, conexões que podem ser mantidas por até 8 anos.