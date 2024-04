Carros chineses. Dongfeng na Itália com Paolo Berlusconi

Parece que está tudo pronto para a chegada dos produtos Dongfeng à Itália. Isto não seria de interesse industrial (na semana passada falou-se em Conversas com o governo(Posteriormente foi reduzido em tamanho) mas com o objetivo de distribuição comercial dos seus automóveis. A notícia foi relançada por Assuntos italianos Vê Paolo Berlusconi intervindo com uma participação de 10% na Df Italia srl ​​através da holding Pbf, da qual Berlusconi possui 51,7% e na qual a sua filha Alessia é acionista minoritária. Em apoio à notícia, Assuntos italianos Conta a história do nascimento de uma nova empresa, diante do notário Dario Cortucci, da Pbf e Car Mobility (Cm) srl, da qual detém 90%. A Cm reporta, através da sua empresa-mãe Tailor Finance, a Bruno Mafresi, especialista em mercados internacionais e inovação, fundador do grupo de empresas italiano e suíço denominado M Management e BM Advisory, líder em assessoria financeira corporativa para o setor automóvel.