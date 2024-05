O técnico do Milan, Canceigo, está agora na pole position no banco: o português é o novo favorito

Substituirá Stefano Pioli em Milão a partir da próxima temporada. Depois do ‘caso Lopetegui’, onde uma escolha aparentemente foi feita, mas fracassou repentinamente devido à revisão do clube, a gestão rossonera explora novos perfis potenciais. E assim, nas últimas horas, o nome tem circulado Sérgio ConceiçãoAtual treinador do Porto. A gestão rossonera trabalhou com Jorge Mendes, o agente do treinador português, deve tentar chegar a um acordo. No entanto, do que teve origem no contexto milanês, já se tornou Cancelio Novo nome na pole position Para orientar Leo e seus companheiros a partir do próximo ano.