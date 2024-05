Tempo, Sotocorona: “mudança” de fim de semana nublado. Quando o mau tempo voltar

A situação atual é “mais alguns vestígios, alguns vestígios da chuva que caiu”: assim começou Paolo Sotocorona. Um programa ao vivo sobre política e atualidades do Omnibus Studios, o especialista fornece as últimas previsões do tempo. A recomendação é não guardar o guarda-chuva. Mas vamos dar uma olhada mais de perto no que o tempo nos espera. Haverá “pequenas incertezas” e não “mau tempo”. Porém, o dia “estraga o dia”. Onde? Estão “distribuídas”: afectam principalmente o norte, partes do centro e as zonas do Tirreno do sul, no entanto, haverá “muito poucas nuvens”.

Amanhã o tempo estará «mais calmo nas zonas sul e centro e planícies do norte», mas haverá «alguma precipitação» nas zonas alpinas e pré-alpinas. Porém, na segunda-feira, entenderemos que “não é cinzento por acaso” no Norte. Haverá “eventos mais intensos” afetando as áreas noroeste, alpina e pré-alpina e aumentando a cobertura de nuvens em outras áreas. “O clima tem uma certa tendência a mudar”, explicou Sotocorona. Quanto à temperatura mínima, retornam mais de dez graus.