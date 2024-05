Milan, três nomes portugueses no banco. Há também Ruben Amorim do Sporting

O Milan tem três treinadores portugueses na mira. De acordo com relatos Esportes celestes O técnico do Porto, Sergio Conceição, é um dos elegíveis para o novo curso rossonero. O treinador havia renovado com o ex-presidente Pinto da Costa, mas uma vez eleito André Villas-Boas precisaria de confirmação para mantê-lo no Drago. Caso contrário, ele poderá se libertar – aliás, o negócio está ligado à confirmação do ex-top azul e branco – e isso dificilmente será subestimado pelos rossoneri.

Caso contrário, estará o treinador do Sporting Lisboa, Ruben Amorim. Tem-se falado de uma transferência para o Liverpool nas últimas semanas, mas Arne Slott está claramente na pole position. Assim, o português tem perfil para a lufada de ar puro que traz aos rossoneri, além de um salário robusto. O West Ham também está com ele.

Depois, ao fundo, Paulo Fonseca. O ex-jogador da Roma treina o Lille desde 2022: quinto na temporada passada, até o momento somou 49 pontos em 28 jogos e está em quarto lugar na tabela. Como já conhece o Campeonato Italiano e a Série A este seria um candidato à continuidade. Resta saber se ele pode ser um perfil adequado para uma torcida que já rejeitou Lopetegui.