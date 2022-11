Oitavos-de-final, all-in para os portugueses: Inter confia no Porto

Concentre-se nos pontos fortes, desempenhos e fraquezas de ambos os potenciais adversários do Inter nas oitavas de final da Liga dos Campeões na próxima rodada.

com grande sucesso contra Vitória Plzen E o bom desempenho oferecido contra Bayern de Mônaco No último dia da volta, apesar de perder por um gol, oentre E conseguiu se classificar para as oitavas de final Liga dos Campeões deixado para trás Barcelona – contra quem ele já havia conquistado uma vitória crucial em casa e conseguiu um emocionante empate (3-3) no Camp Nou.

Agora o caminho é difícil, já que o segundo colocado Inter pode enfrentar algumas das equipes mais difíceis da Europa durante o sorteio (previsto para a próxima segunda-feira em Nyon). britânico e o Real MadridComo analisaremos mais adiante, há dois portugueses para surpresa de todos ali Benfica E porta. Tanto uma estrela a cinco estrelas (* a ****) serão avaliadas com base nos resultados alcançados até agora na liga e na Liga dos Campeões e na qualidade dos indivíduos do elenco. *).

Campeões, Inter no Escudo: Lugar para Benfica e Porto

Benfica****

Homens Schmidt Eles começaram a jornada com o pé direito Liga Portugal Venceu todos os jogos do calendário, exceto empates Guimarães. A fome de resultados atingiu o seu ápice especialmente durante a fase de grupos da competição europeia, que terminou no topo Paris Saint Germain (Eventualmente ridicularizado por empate, saldo de gols fora) e Juventus, este último está definitivamente fora de fase. Crédito ao Maccabi que tentou terminar em terceiro até ao final, mas o Benfica esmagou os seus sonhos com um resultado de 1-6. Dentro Gonçalo Ramos O maior risco está tanto na percepção quanto na ajuda, mas também nos companheiros de campo Rafael Silva (joga atrás dele) Sem exceção. Muito jovem para terminar o filme David NeresMas o antigo conhecido Nerasuri João Mário. Um possível confronto com o Inter.

Porta ***

O início do campeonato portuense sem infâmias, sem elogios, situa-se hoje no terceiro lugar do campeonato português, amadurecido com duas pesadas derrotas frente. Avenida do Rio e o rival de longa data Benfica. A estreia na Liga dos Campeões foi menos brilhante, com duas derrotas nos dois primeiros dias da fase de grupos Atletico Madrid E Bruges. Uma reviravolta substancial deu então aos espanhóis um quarto lugar agonizante e aos portugueses uma incrível e merecida vingança. Quanto à qualidade da equipe Conceição Menos cintilações do que os concorrentes, especialmente na defesa, mas a rotina pode ser confiável Teremi e novas compras Evanilson Avançar. De todos os adversários possíveis, o Porto é certamente o melhor adversário possível para o Inter neste momento, mas seria uma pena baixar a guarda. Eles são imprevisíveis.