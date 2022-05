Amarelo em Melso, oitenta anos morto na banheira. O corpo foi mutilado

Melso (Milão), 26 de maio de 2022 – O corpo de Lucia Cipriano, de 84 anos, foi encontrado morto em sua casa em Melso, milanesa, desmembrado. Junto com o advogado de plantão, eles interrogam Carabineri, que pergunta aos parentes da idosa.

Carabinieri de Cambagnia di Pioldello, pela manhã, encontraram o corpo da mulher em estado de decomposição. Dentro da banheira, Em um apartamento via Bowes.

As investigações estão em andamento e funcionários da divisão de socorro do Comando Provincial de Milão também intervieram. O corpo foi encontrado quando um familiar que há muito não ouvia a avó ligou para o 118. Assim que a morte foi confirmada, os médicos informaram Carabinieri. A causa da morte ainda é desconhecida, a principal hipótese é que o corpo foi encontrado. Pode ser assassinato ou encobrir um cadáver. Uma filha estará no quartel Aguardo esclarecimento do magistrado. No entanto, está sendo investigado como assassinato. O advogado planeja ouvir outros também.

A advogada Eliza Kalanduzi está realmente ouvindo os parentes da mulher Ela tinha três filhas, que não moravam com ela. Se confirmada a hipótese de morte violenta, a culpa deve ser redistribuída em tempo hábil, levando-se em conta a decomposição avançada dos restos mortais.