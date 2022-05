Primeira exposição solo italiana de Jonah Vasconcelos no Mimmo Schogliamiglio em Milão

Móveis estúpidos O título da primeira exposição individual em Milão, Milão, até 29 de julho, do artista português Jonah Vasconcelos em Itália.

Para Móveis estúpidosO primeiro concerto a solo em Itália do artista português Jonah Vasconcelos, gerido por Demetrio Paparoni O artista criou onze obras, algumas das quais foram criadas e nomeadas para a Exposição de Milão. Os títulos são inspirados em imagens associadas à cultura e tradição italiana, como Capricciosa, Lolobricida ou Torta del Nona, que representam padrões pecaminosos e atmosferas caseiras.

A ideia do projeto nasceu num período de isolamento devido a uma emergência de saúde, durante o qual o artista português foi obrigado a encerrar o seu atelier pela primeira vez em 25 anos, ao mesmo tempo que perturbava os movimentos de abertura de cerimónias e exposições; Essa pausa forçada levou o artista a pensar em si mesmo, retomar a pintura e observar seu próprio ambiente doméstico com outros olhos. Quando os mercados de pulgas reabriram, o artista viu a compra do mobiliário mais exclusivo: sucatas de antiquários modernos, sem história ou valor específico, para interferir e ser o centro da exposição. A estes o artista acrescentou o painel lateral de Periyamma, que ele próprio repintou: o artista herdou este móvel de madeira e vidro em que guarda boas memórias da vida familiar. Nelas, o artista inseriu padrões têxteis coloridos e amplos em estruturas de madeira e vidro, evocando instantaneamente um toque de excitação formal que ele cria evoca um mundo de absurdo e surrealismo, entregando novas obras de forte orgânico e multidimensional ao espectador. . Por meio da intervenção criativa em móveis, o artista dá continuidade ao processo criativo de ignorar objetos domésticos, pelos quais é conhecido no cenário da arte contemporânea, estabelecendo um diálogo entre o espaço público e o espaço da arte e proporcionando novas perspectivas sobre o que se conhece. Em percebido.

Nesta exposição A possibilidade de nos devolver um dicionário fortemente atribuído ao código estilístico de Vascocelos permanece intacta, graças às obras – embora repletas de referências à nossa realidade – que não podem ser categorizadas de forma alguma: mundo animal, artesanato, arte têxtil, ecologia do reuso. .. muitas dimensões ideológicas são pensadas, mas o efeito sempre parece estranho, como se viesse de outro universo, obras aparentemente alegres mas perturbadoras, mas o artista nasceu da nossa cultura do desenho com simplicidade intelectual e humor. As chaves para uma leitura sutil e concisa, como os tentáculos macios que emergem dos móveis, emergem: a crítica da comunidade de consumo, o foco no papel da mulher (penteado totem vertical, dominado pelo capacete de cabeleireiro), a reavaliação das tradições e do contexto em que se pratica o artesanato da arte contemporânea, tem sido um porta-voz com foco linguístico em várias tradições.

Como ele explica Demetrio Paparoni no texto da lista: […] Dele Móveis estúpidos, Como grandes instalações monumentais, a comunidade está em desacordo com a visão das mulheres, que lhes ensina um papel doméstico e propõe modelos estéticos e comportamentais aos quais devem se conformar. Esses trabalhos enfatizam a dignidade humana e ressaltam a capacidade das mulheres de usar uma força onipresente, como andar em galhos ou raízes que penetram na terra. O símbolo neste sentido deu o título a uma de suas obras Abraços calorosos. Isso ilustra a importância da esfera íntima na vida humana. Assim, enfrentamos a arte política de expressar alta responsabilidade social.

O que guarda esses móveis abandonados? Eles já são memórias em si. São importantes para um, são pratos e copos usados ​​há gerações, alimentos que fazem parte dos rituais da vida familiar. A energia em tudo isto parece ter-se espalhado graças às esculturas de Vasconcelos, com as suas tendas ou com as suas raízes no mundo exterior. Essas estranhas criaturas podem levar tudo o que têm com elas e se apresentar ao mundo. São esculturas que não abrem mão de sua energia benéfica. Pense em instalações centradas na história das Valquírias, as personagens femininas da mitologia nórdica que voavam nos campos de batalha, ressuscitavam cavaleiros mortos e os levavam para Volhalla ou Folkwanker. Parece que as valências de Vasconcelos começarão a mover-se lenta e pecaminosamente no espaço a qualquer momento. Uma vez instalados, eles parecem tão leves que só podem ir ao espaço por criaturas da mitologia. Isso não acontece quando você olha para essas novas esculturas, pode-se sentir imediatamente que seu centro de atração é muito estável: lolobricida, mesa de três pernas, que parece estar vestindo um dos figurinos sensuais da conhecida atriz italiana . Cheio de ornamentos de paquera, coroado com um gorro de penas e miçangas, está firmemente plantado no chão. Outras esculturas deste ciclo, como o Happy Hour vindo de uma estante de parede com duas gavetas, são ancoradas na parede. […]

Se pretende realmente inserir a obra de Jonah Vasconcelos na tradição, deve atentar para o estilo do manual, o gótico tardio e várias formas do barroco português.. Seu trabalho sobre esses estilos é um retrabalho pós-moderno, adaptando e re-expandindo os temas e dinâmicas da história da arte e reinterpretando-os na perspectiva de integrar as práticas dos artesãos. Em sua sofisticação artística, essas práticas tornam-se esculturas que expressam o gosto pós-moderno com linguagem original ditada pelo encontro mais bem-sucedido entre a prática artística e a expressão da pesquisa em arte.

Nascido em 1971, Jonah Vasconcelos Ele é um artista visual conhecido por suas esculturas monumentais, cuja prática se estende do vídeo ao têxtil. Ela transformou o conceito de artesanato em contemporâneo, questionando o status da mulher, a comunidade de consumo e a identidade coletiva, e combinando objetos do cotidiano com humor e humor. Com a criação do The Pride em 2005, Vasconcelos participou na primeira edição da Final de Veneza e alcançou sucesso internacional, seguindo-se o Troparia Bria, o primeiro pavilhão flutuante da Final a representar Portugal em 2013. Foi a mais jovem e única artista feminina a ser exposta no Palácio de Versalhes em 2012 e tornou-se a primeira portuguesa a expor um grande retiro em 2018 em Cuganheim em Bilbau, um dos mais visitados do museu até agora. Ele foi recentemente o primeiro artista contemporâneo convidado pelo Museu Arqueológico Pavlo Orsi em Siracusa, para o qual criou uma escultura monumental em conversa com uma estátua do Museu de Arte das Cíclades de Atenas. Também em 2022, ele participou da Team Exhibition Interaction Napoli, gerenciada por Demetrio Paparoni, com trabalho baseado em site estabelecido dentro de um cluster antigo para a Fundação Made in Gloucester em Nápoles.

