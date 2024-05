Base de treinamento de forças especiais

Pisa – “Agora estamos entrando na base, vou mandar desligar o GPS”, diz o soldado que nos acompanha. Não posso dizer tão cedo. E o local que estamos prestes a abordar não é apenas aquele que abriga o Comfose, o comando das forças especiais do Exército. É aqui que entram os invasores Regimento do Nono do Coronel Moshinguardas 4º Regimento Alpino de Pára-quedas e compradores 185º Regimento Folclore.

Processo difícil e rigoroso de formação de operadores, envolve inicialmente motivação, explica Mauro BruschiSubcomandante do Comfose: “Entendemos a essência do treinamento, não como um fim, mas como um meio para atingir o que chamamos de prontidão, ou seja, preparar primeiro no nível da cabeça, da mentalidade.

Neste sentido, a Comfose, com a sua formação contínua, é um bom exemplo de um dos três pilares da visão do General do Exército (juntamente com a inovação tecnológica e o sistema de valores). Carmine Masiello Que, não surpreendentemente: “O nível de formação das Forças Especiais é único em termos de selecção, formação e recursos. Da mesma forma, a vontade de melhorar, o sentido de inovação e a consciência da importância do papel de cada um numa vasta gama de as competências demonstradas pelos militares constituem a função essencial da dissuasão real e credível do aparelho militar, nomeadamente a defesa da República Italiana e a segurança e protecção da sociedade, os activos essenciais da nação no cumprimento da missão das Forças Especiais. pilares de flexibilidade, realismo e iniciativa.”

Você só pode ir aqui para se tornar um operador militar. Começa com um estágio de duas semanas seguido de um curso de opos de doze semanas onde você aprende a resistir, superar dificuldades e trabalhar fora da sua zona de conforto. Também ultra, um antigo provérbio latino do qual Carlos V também se apropriou. Mais e mais. “Nós os preparamos para administrar o estresse no combate, onde emoção e emoção se sobrepõem”, continua Brushi. Quem cita: “Para nós o operador é a melhor pessoa no que faz. Pedimos que ele esteja pronto para uma maratona motivacional, onde haverá momentos de altos e baixos. , o que significa a capacidade de acender a chama do dever para que os operadores encontrem a chegada, nós ensinamos, é uma escala no caminho para outra missão e não temos a palavra final.”

O coração do treinamento de operadores C.Adicionar.Os, Centro de Treinamento de Operações Especiais. É aqui que os futuros operadores são treinados para lidar com as posições especializadas que receberão dos futuros esquadrões aos quais ingressarem. Na Comfose trabalhamos seguindo um treino duro, realista e progressivo. Vamos experimentar a parte da ginástica junto com os treinadores. O foco não está apenas na força, mas sobretudo na resistência. Os movimentos são precisos e nítidos. Quando cometemos um erro, somos corrigidos pelo instrutor que nos foi confiado: “Reduza as cargas, mova-se assim”. Quando estamos prestes a desistir, alguém passa e nos dá um “vamos lá” ou um high five. A equipe é fundamental aqui. Há uma alegria de viver peculiar entre estes homens, há muito empregados no estrangeiro nas missões mais difíceis e perigosas. Ao insistirmos várias vezes nos operadores que encontramos e cujos rostos não podemos enfrentar, ninguém recua: “Treino as pessoas à minha volta porque sei que podem confiar em mim”, diz-nos um ciclista. “Nós somos o Exército: Nome é um presságio – continua Bruschi – A gente treina e se prepara. Temos um lema: treine para a certeza, mas prepare-se para a incerteza.



Esse é o mantra que temos dito há anos, e é ainda mais verdadeiro agora que as cenas de referência são inconstantes e instáveis.”