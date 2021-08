Pardesi comemora com Tottenham, Pogba’s United pára

Southampton (Inglaterra) – Novo segundo dia Premier League 2021/2022 E o segundo hit consecutivo, sempre mensurável Tottenham de Fabio Paradise Gosto do momento em que o Nuno Esprito Santo treinou. O treinador português conquistou três pontos no estádio que o viram como um protagonista de longa data, graças ao pênalti de 1 x 0 de Allie no Wolverhampton. Por outro lado, ele não conseguiu repetir o grande sucesso do primeiro turno, O Manchester United não passou de 1-1 No campo de Southampton, apesar de ser inspirado por um professor assistente, Bokpa.

Tottenham com pontos completos

Tottenham venceu novamente, Repetiu-se por 1-0 na semana passada frente ao City, sendo a segunda vitória consecutiva de Nuno Espirido sob a gestão do Santo, frente ao antigo seleccionador português Wolverhampton. Às 21h os Spurs já estão na frente com um pênalti Perfeitamente substituído por Dele Alli. A resposta dos Lobos vem de uma forma assustadora com Jimenez perto do intervalo, e no início da segunda fração ele é chamado para a prorrogação Loris para evitar o pior. Joan Moutinho perde mais uma boa oportunidade para os anfitriões em risco de terminar com 7 ‘de chances de Kane e Bergwig: as melhores respostas de Jose Chaw. Termina com o sucesso do Espírito Santo Ela atinge os pontos máximos antes de você ver um Loris incrível trancando a porta.

United Draw: ajuda de Bokbo

Após a introdução do 5-1, os Demônios Vermelhos lentamente fizeram seu caminho até os Santos. Lindelof aproveitou a vantagem para os convidados aos 7 ‘, mas em meia hora os donos da casa colocaram a cabeça para a frente: fim de ponta Fredal estava distraído enquanto empurrava Adams de Gea para trás. A reação conjunta foi adiada para o início do segundo tempo Lançamento de Bokba Greenwood Atirando para o sorteio. Os homens de Solczier com Pogba e Bruno Fernandez em alguns casos aumentam a pressão ao tocar a reviravolta, por outro lado com Hasmhotel 15 ‘dobrando a formação de Hassen. O apito final foi 1-1 E um ponto por pessoa.

