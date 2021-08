Fechamentos e restrições em mais de 50 municípios

Novo surto de infecção Govit-19 Forçou o presidente regional Sicily, Nello Musumasi, para promulgar um decreto restringindo os cerca de 500.000 sicilianos (10% da população da ilha) a viver com algumas vacinas em 53 municípios. Por enquanto essa restrição também inclui o uso de máscara ao ar livre, respeitando a proibição de reuniões e dando o nó se desejar participar de festas ou eventos privados. Outros 40 mil moradores da Ilha, que moram em Nisemi e Parafranca, vão terminar direto de segunda a segunda-feira. Zona LaranjaOu seja, não podem sair do município quando os bares e restaurantes dos dois centros estiverem fechados. Alguns dos municípios sicilianos sujeitos a restrições são bem conhecidos: Kela (71.000 habitantes), Pantelleria, Capaci, Noto, Piazza Armorina, Augusta, Porto Empedogil, Pacino.





Como os turistas desses municípios devem se comportar (inclusive os laranja)? Por enquanto, não há restrições para viagens, então eles podem deixar suas residências porque todas as empresas DBCM iniciadas no passado garantiram o retorno para suas casas. É óbvio que é melhor aumentar a atenção, eliminar a menor suspeita de infecção e avaliar cuidadosamente todas as regras. Portanto: reduza o contato com outras pessoas; Sem reuniões; Não há festas, danças e canções, mesmo durante reuniões privadas; A máscara, talvez FFp2, pode ser usada toda vez que você sair de casa; Reduzir o número de pessoas que frequentam locais públicos como bares e restaurantes; Mantenha uma distância de pelo menos um metro no exterior e também no interior; Evite ir a supermercados ou lojas se houver muitas pessoas; Evite visitas médicas ou hospitalares, a menos que seja necessário; Evite ou reduza a participação em eventos esportivos ou recreativos.

No entanto, tudo diz que a mudança siciliana é apenas a primeira de uma série. A ilha é o último local de vacinação na Itália, mas o primeiro local de novas infecções e mortes. Três números se destacam: a média semanal de mortes do governo ontem Sicily Isso é três vezes maior do que 2,2 ou a média nacional de 0,75 por milhão de habitantes. Mais uma vez: mais de 20% das novas infecções italianas por semana se acumulam na Sicília (5.923 de 1.350 ontem). Finalmente, a média regional de casos semanais é de 186 por 100.000 pessoas contra 74 italianos. Mas o número médio de infecções em algumas províncias é realmente preocupante: Ragusa está em 337; Em Enna 264; Caldonicetta em 256

Ressalte-se, porém, que o “caso Sicília” não é isolado.

Província de Reggio Calabria

Província Reggio Calabria Por exemplo, subiu para 143, a décima vez na Itália que o número de doenças infecciosas atingiu o dobro da média italiana. Aqui também estão os encerramentos: por exemplo, a pequena localidade de Sant’Agada del Pianco nas encostas do Aspramont ட terminou ontem directamente na zona vermelha. Outras províncias também têm mais infecções: Cochlear 253 altitude, Liverno 149, Prato 147, Imperia 116. Um caso separado Rimini. Com uma média de 149 infecções, muito superior às das províncias vizinhas, explicada pelo baixo número de vacinas, Rimini é uma das capitais do movimento sem cera.